Đúng 16h chiều mai 16/12/2023, 3 con giáp tiền đầy kho, vàng chật két, phú quý đủ đầy, sung túc hơn người

Tâm linh - Tử vi 15/12/2023 23:05

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau có tin vui tiền bạc, hứng trọn lộc trời, hưởng thụ cuộc sống thảnh thơi ngày cuối tuần.

Tuổi Dậu 

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Đúng 16h chiều mai 16/12/2023, 3 con giáp tiền đầy kho, vàng chật két, phú quý đủ đầy, sung túc hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi dự báo rằng ngày mai, người tuổi Mão đón nhận những cơ hội mới về tài chính. Công việc bận rộn, chiếm nhiều thời gian nhưng mang lại cho con giáp này nhiều thành quả đáng mong đợi, tiền của ngày một gia tăng. Tiền tài tăng lên nhưng bản mệnh cũng cần đặc biệt chú ý đến chuyện chi tiêu hoặc cho người khác vay mượn trong dịp cuối năm.

Người làm đầu tư kinh doanh có thể ký kết những hợp đồng mới nhưng hãy nghiên cứu thật kỹ các điều khoản để đề phòng các tình huống có thể xảy ra trong tương lai.

Về chuyện tình cảm, tuổi Mão biết cách thể hiện sức hút của mình nên thu hút được đối phương. Người độc thân có thể tìm được đối tượng có triển vọng. Trong giai đoạn này, bạn có thể thử trò chuyện, biết đâu hai người có thể tiến xa hơn.

Đúng 16h chiều mai 16/12/2023, 3 con giáp tiền đầy kho, vàng chật két, phú quý đủ đầy, sung túc hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 16/12/2023, công việc của tuổi Mùi khó được như ý. Người có tuổi thì nên bớt quan tâm đến những rắc rối, phiền muộn và nghỉ ngơi nhiều hơn. Người trẻ tuổi cũng đừng quá tranh đua hơn thiệt, bản mệnh càng tranh đua thì càng có tiểu nhân hay soi mói.

Vận tài lộc cũng chịu nhiều áp lực. Nói về độ ham làm, ham kiếm tiền của bản mệnh thì không ai bằng nhưng hễ xui xẻo là xui được lâu, mất tiền liên tục. Trong ngày có điềm báo hao tài do hỏng hóc đồ đạc phải thay thế, sửa chữa nên cũng hao tốn một món.

Tình cảm của tuổi Mùi cũng không được tốt cho lắm. Con giáp này nên hạn chế đi xa và đến những nơi đông người, tránh tụ tập ăn nhậu để hạn chế nguy cơ sinh sự vô cớ. Người có gia đình thì nên quan tâm đến người thân nhiều hơn, cố gắng đừng để nửa kia cảm thấy cô đơn.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Đúng 16h chiều mai 16/12/2023, 3 con giáp tiền đầy kho, vàng chật két, phú quý đủ đầy, sung túc hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong 3 ngày tới (16, 17 và 18/12), 3 con giáp tài lộc đủ đầy, vạn điều hanh thông, ôm tiền trĩu tay, mang phú quý về nhà

Trong 3 ngày tới (16, 17 và 18/12), 3 con giáp tài lộc đủ đầy, vạn điều hanh thông, ôm tiền trĩu tay, mang phú quý về nhà

Trong 3 ngày tới (16, 17 và 18/12), 3 con giáp sau sung túc no ấm, tiền tài đầy nhà, nắm trọn cơ may giàu có đổi đời.

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