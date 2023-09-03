Đúng 16 giờ chiều ngày 4/9: 3 con giáp có cơ hội trúng số đổi đời, ngồi trên núi tiền, vạn sự lên hương, may túi mười gang ra đựng vàng bạc tứ phương

Tâm linh - Tử vi 03/09/2023 22:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vạn sự như ý vào đúng 16 giờ chiều ngày 4/9, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc.

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, vào đúng 16 giờ chiều ngày 4/9, tuổi Tuất là một trong những con giáp may mắn, trọn vẹn đủ đường, từ chuyện tài vận, đến chuyện sức khỏe, tình duyên, khiến nhiều con giáp khác phải ghen tị.

Tuổi Tuất có được những điều tuyệt vời nói trên là do 2 lý do. Thứ nhất, tuổi Tuất là con giáp có nhiều khoảng thời gian "đỏ" nhất. Thứ hai, tuổi Tuất là con giáp duy nhất chỉ có 2 tháng vận hạn trong năm mà trong đó họ cần chú ý hơn bình thường, đó là các tháng 10 và tháng 12 âm.

Như vậy có thể thấy, thời gian khó khăn của tuổi Tuất tập trung vào dịp cuối năm, và cũng rất ít, nên cuộc sống của họ có thể nói là vô cùng trôi chảy, thuận lợi, bình an, hầu như chẳng phải lo lắng điều gì.

Đúng 16 giờ chiều ngày 4/9: 3 con giáp có cơ hội trúng số đổi đời, ngồi trên núi tiền, vạn sự lên hương, may túi mười gang ra đựng vàng bạc tứ phương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi, những người tuổi Dần rất độc lập, biết suy nghĩ, có lý tưởng. Họ tuy phải chịu nhiều thiệt thòi khi còn nhỏ nhưng sẽ nỗ lực vươn lên, tự rèn luyện cho mình sự mạnh mẽ, ngoan cường.

Người tuổi Dần rất kiên nhẫn, một số người có thể khá nóng nảy nhưng nhìn chung đều rất linh hoạt, một khi đã phát hiện ra vấn đề sẽ biết sửa sai kịp thời. Cũng nhờ vậy mà con giáp này rất dễ thành công trong công việc.

Bên cạnh đó, người tuổi Dần còn biết ăn nói, giao tiếp khéo léo, được quý nhân yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ. Vào đúng 16 giờ chiều ngày 4/9, họ nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân mà làm ăn thuận buồm xuôi gió, phát đạt hơn nhiều phần. Trong thời gian này, những người tuổi Dần có thể thu về nhiều tài lộc, đường công danh vô cùng thênh thang, khiến ai cũng vô cùng ngưỡng mộ. Những chú Hổ hãy tranh thủ nắm bắt lấy thời cơ ngàn năm có một này nhé!

Đúng 16 giờ chiều ngày 4/9: 3 con giáp có cơ hội trúng số đổi đời, ngồi trên núi tiền, vạn sự lên hương, may túi mười gang ra đựng vàng bạc tứ phương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong thời gian này, tuổi Hợi và sao Thái Tuế tạo thành cung hợp Dần-Hợi, thể hiện rằng Thiên Tuế tinh sẽ làm tiêu hao năng lượng của tuổi Hợi. Nhưng cung tạo thành là lục hợp nên không quá lo ngại. Người sinh vào mùa đông càng không cần sợ bị hao tổn năng lượng. Vì Đại chi của tuổi Hợi là Hợi Thủy, mà mùa đông Thủy rất thịnh vượng.

Vào đúng 16 giờ chiều ngày 4/9, Mộc vượng hóa Thủy, thể hiện cho tài hoa tiến bộ, tâm tình vui vẻ, nhiều ánh mặt trời và ít tiêu cực. Thái Tuế Nhâm Mộc là sao khắc chế cung sát nên tuổi Hợi dễ nắm trong tay quyền thế, người làm quan chức cũng không dám "động chạm" đến vì họ vừa có tài vừa có quyền.

Ngoài ra, Thái Tuế Nhâm Mộc còn là sao Thực Thần – sao phát tài của tuổi Hợi nên sẽ gặp nhiều điềm lành, có được cả danh lẫn lợi, cuộc sống nhẹ nhàng, tốt hơn người bình thường rất nhiều.

Đúng 16 giờ chiều ngày 4/9: 3 con giáp có cơ hội trúng số đổi đời, ngồi trên núi tiền, vạn sự lên hương, may túi mười gang ra đựng vàng bạc tứ phương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (4/9 - 10/9): Ngọc Hoàng phù hộ cho 3 con giáp, cầu tài có tài, tiền tài tăng như phi mã, gặp thời giàu sang

Tử vi tuần mới (4/9 - 10/9): Ngọc Hoàng phù hộ cho 3 con giáp, cầu tài có tài, tiền tài tăng như phi mã, gặp thời giàu sang

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vét sạch may mắn thiên hạ trong tuần mới (4/9 - 10/9), ở hiền gặp lành, tiền về đầy kho.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 3/9 tu vi ngay 4/9 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 12 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 42 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 1 giờ 42 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy