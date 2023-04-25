Đúng 15h5p hôm nay, thứ Ba 25/4/2023: 3 con giáp có vận kim tiền, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, lên đời đổi vận, tiền đồ bản mệnh tươi sáng vô cùng

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra khó khăn. Dù gặp nhiều may mắn thì con giáp này cũng khó tránh khỏi tai hoạ bất ngờ liên quan tới ngày tương phá hôm nay. Song, mọi rắc rối sẽ nhanh chóng được giải quyết triệt để nhờ vào thái độ làm việc miệt mài, chăm chỉ của người tuổi Sửu.

Tài vận: Vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ. Nguồn thu nhập tăng tiến không ngừng là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực bấy lâu.

Tình cảm: Vận trình tình cảm êm ấm. Trải qua những ngày tháng nặng nề vì xung đột, các cặp đôi dần tìm lại được tiếng nói chung. Cả tuổi Sửu và nửa kia lúc này đã dành cho nhau tình yêu to lớn không gì có thể so sánh được.

Tuổi Ất Sửu: Tránh làm việc đốt cháy giai đoạn.

Tuổi Đinh Sửu: Chủ quan trong công việc gây ra nhiều rắc rối không mong muốn.

Màu sắc vượng vận: Xanh lá

Quý nhân: Tuổi Thân

Con số may mắn: 2, 5

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay ngày 25/3/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần hôm nay vận trình tình duyên nở rộ, sự nghiệp phát triển tốt.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần thường được quý nhân hỗ trợ, tìm kiếm cơ hội phát triển năng lực của bản thân.

Tình duyên: Người tuổi Dần độc thân hôm nay tìm thấy được nửa kia của chính mình, thấu hiểu bạn hơn cả người yêu cũ.

Tài lộc: Tiền bạc tiêu xài tiết kiệm, thường xuyên có những kế hoạch tài chính rõ ràng.

Sức khỏe: Ngủ sớm trước 23 giờ giúp tinh thần thoải, làm việc hiệu quả hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sửu Tuất Tương Hình, tuổi Tuất có nhiều bất đồng về quan điểm với các thành viên trong gia đình. Sự nóng nảy vô cớ của bạn đang khiến cho mối quan hệ ngày một căng thẳng hơn. Bạn nên là người chủ động đứng ra để giải quyết triệt để vấn đề này.

Mối quan hệ xã giao cũng bị hạn chế vì gần đây bạn khá ngại và lười tiếp xúc với người khác. Nếu tiếp tục như vậy thì không chỉ sự nghiệp khó thăng tiến, mà ngay cả những mối quan hệ cũ đã mất công xây dựng cũng không thể duy trì vì thiếu sự tương tác.

Tình yêu lứa đôi có vẻ đang dần phai nhạt mà nguyên nhân chủ yếu đến từ thái độ hờ hững của bạn. Một cuộc hẹn hò lãng mạn hay một bộ phim tình cảm vào buổi tối sẽ giúp tình cảm cả hai thêm gắn bó bền chặt hơn.

Giờ tốt: 19h đến 21h

Màu sắc cát tường: Nâu, cà phê

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm