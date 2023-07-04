Đúng 15h07 ngày 5/7: 3 con giáp gặp quý nhân giúp đỡ, tài lộc tăng cao ngun ngút, có nhiều mối quan hệ tốt, liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể

Tuổi Tị có thể vướng vào những rắc rối, tranh cãi không đáng có, sự nóng nảy của mình gây ra. Họa thị phi do kẻ tiểu nhân mang lại bủa vây, bạn nên cẩn thận trong các mối quan hệ cũng như lời ăn tiếng nói, tránh ngồi lê đôi mách mà tự hại vào thân. Tài lộc có dấu hiệu giảm sút. Đây cũng không phải là thời gian phù hợp để con giáp này tiến hành đầu tư, kinh doanh ở một lĩnh vực mới nếu bản mệnh đang tìm kiếm hướng đi khác cho mình. Hơn thế nữa, bản mệnh làm việc cũng dễ sai sót vì sự chủ quan của mình trong ngày mới này.

Tình cảm gia đình dễ xảy ra những bất hòa, tình duyên cũng không ổn định. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở Tị nên dành thêm thời gian cho những người thân yêu hơn thay vì suốt ngày cắm mặt bên bàn làm việc. Các bạn độc thân ngày càng mông lung vì con đường tình duyên quá gập ghềnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp này biết cách kiếm tiền từ nhiều nguồn để cải thiện thu nhập của mình. Lúc này bạn không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, bạn đủ sức cáng đáng nếu có sự cố bất ngờ cần dùng đến tiền. Công việc cũng không có gì phải lo lắng. Thời điểm này thuận lợi là thế nhưng việc này đồng nghĩa nhiều nhiệm vụ hơn, bản mệnh cũng cần nỗ lực làm việc hơn. Người tuổi Ngọ sẽ có thêm trách nhiệm phải gánh vác, thách thức là không nhỏ.

Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc sẽ đe dọa đến hạnh phúc của bản mệnh và người ấy. Con giáp này có thể sẽ lâm vào tan vỡ tình cảm nếu không biết trân trọng hạnh phúc của mình. Người có đôi nên vạch rõ ranh giới của mình trong mối quan hệ với những người khác phái.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi có những bước ngoặt quan trọng theo hướng tích cực. Con giáp này gặp gỡ và làm quen với những người có thể nâng đỡ sự nghiệp cho mình. Đây là cơ hội tốt, hãy tận dụng triệt để để tăng thêm lợi thế. Tuy nhiên, sự giúp đỡ từ phía người khác chỉ mang tính chất tạm thời, muốn lâu bền thì tuổi Mùi vẫn cần tự nâng cao năng lực và hoàn thiện kỹ năng cá nhân, tranh thủ thời gian này để học tập định hướng bản thân sẽ rất hữu ích cho sự nghiệp về lâu dài.

Không những vậy, con giáp này còn gặp may ở phương diện tình cảm. Người có đôi nhanh chóng hàn gắn được những rạn nứt trước đó khi cả hai đều không muốn đánh mất tình yêu này. Ngược độc thân cũng tự tin thể hiện bản thân, tăng cơ hội gặp gỡ người phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm