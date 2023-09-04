Đúng 15h chiều mai ngày 5/9/2023: Chúc mừng 3 con giáp được quý nhân hỗ trợ, 99% trúng số độc đắc, từng bước thăng hoa, tậu nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 04/09/2023 20:50

Đây là thời điểm để 3 con giáp này có một ngày may mắn về phương diện tài lộc, bứt phá trong công việc làm ăn.

Tuổi Sửu 

Được sao Tử Vi chiếu mệnh, công việc và học hành của người tuổi Sửu bớt được phần nào khó khăn trong tuần này. Sự nghiệp của bản mệnh này được dự đoán sẽ khởi sắc và đi lên. Các cơ hội hợp tác và đầu tư mở rộng đều diễn ra suôn sẻ. 

Nếu có việc quan trọng muốn làm như xuất ngoại, nhập hàng hay đi xa, bạn nên chọn ngày thứ 2 hoặc thứ 7. Nhìn chung, vận may của bạn đến ở thời điểm đầu tuần nên hãy ưu tiên tiến hành việc quan trọng liên quan đến tiền bạc vào những ngày này. 

Vì đây là thời cơ vàng để mọi nỗ lực được đền đáp nên những ngày tới đây, người tuổi Sửu càng năng động sẽ càng may mắn. Hãy tự tin thể hiện bản thân hết mình, điều gì không biết thì học hỏi thêm, đừng bỏ lỡ những cơ hội hiếm có chỉ vì thiếu tự tin.

Với những người đã chăm chỉ làm ăn, đây cũng là thời điểm tuổi Sửu trở thành con giáp mang phú quý về nhà. Họ sẽ thoải mái hơn về mặt chi tiêu, cải thiện cuộc sống nhờ các nguồn thu nhập, làm thêm… gia tăng. Phúc khí nhân đôi khi tình hình sức khỏe của bản mệnh khá ổn định, chỉ cần chú ý chế độ ăn uống và sinh hoạt để kiểm soát tốt cân nặng.

Đúng 15h chiều mai ngày 5/9/2023: Chúc mừng 3 con giáp được quý nhân hỗ trợ, 99% trúng số độc đắc, từng bước thăng hoa, tậu nhà tậu xe dễ như trở bàn tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 5/9/2023 hôm nay, sự nghiệp của tuổi Hợi có bước tiến đáng kể. Công việc tiến triển như mong đợi, có cơ hội để con giáp này thể hiện bản thân cũng như những tài năng tiềm ẩn mà trước đây bản mệnh chưa có dịp để trổ tài.

Thế nhưng vận trình tài lộc của bản mệnh không mấy thuận lợi. Điềm báo hao tài của con giáp này rất lớn, nếu không thận trọng đề phòng thì dù tài lộc có đến cũng nhanh chóng tiêu tan, tiền bạc kiếm được bao nhiêu cũng không giữ được trong tay.

Chính vì vậy nay tuổi Hợi cần phải giữ tỉnh táo và sáng suốt khi giải quyết những việc liên quan tới vấn đề tiền bạc. Tốt nhất bản mệnh nên tìm người tin cậy để hợp tác, đừng vì cả nể mà đặt lòng tin sai chỗ khiến cho tiền bạc vất vả kiếm được lại đội nón ra đi.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Đúng 15h chiều mai ngày 5/9/2023: Chúc mừng 3 con giáp được quý nhân hỗ trợ, 99% trúng số độc đắc, từng bước thăng hoa, tậu nhà tậu xe dễ như trở bàn tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Trong 12 con giáp, tuổi Tuất vốn lạc quan và không dễ từ bỏ. Trong mọi lĩnh vực, người tuổi Tuất đều cố gắng đến cùng để có được kết quả thay vì chán nản và bỏ cuộc giữa chừng. Vào đầu tháng 9 này, bản mệnh nhận được 1 nguồn năng lượng tích cực và may mắn.

Vì thế đây là thời điểm để tuổi Tuất bứt phá trong công việc làm ăn. Con giáp này có quý nhân hỗ trợ, không gặp quá nhiều khó khăn và áp lực trong công việc. Vì thế thời gian tới đây tuổi Tuất sẽ dễ thăng hoa trong sự nghiệp, tiền tài rủng rỉnh, không có khó khăn cản đường.

Hơn nữa, trong tháng 9 người tuổi Tuất còn nhận được nhiều sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, bạn bè nên công việc càng suôn sẻ. Bản mệnh có thể có sự nghiệp ổn định hơn nhờ những mối quan hệ chất lượng này. Họ sẽ là người luôn hậu thuẫn, đưa ra những lời khuyên chân thành cho bản mệnh.

Đúng 15h chiều mai ngày 5/9/2023: Chúc mừng 3 con giáp được quý nhân hỗ trợ, 99% trúng số độc đắc, từng bước thăng hoa, tậu nhà tậu xe dễ như trở bàn tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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