Đúng 14h30 ngày14/3 , 3 con giáp ĐỎ HƠN SON ăn nên làm ra, làm một hưởng mười, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 08/03/2023 00:18

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp này sẽ ăn nên làm ra, làm một hưởng mười. Công sức bấy lâu nay họ cố gắng sẽ được áp đền xứng đáng, muốn nghèo cũng chẳng được.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu kiên định và dũng cảm, hào phóng, mạnh dạn tìm tòi, không ngại khó khăn, không dễ dàng thu mình trước thất bại, có dũng khí làm nên chuyện. Trong thời gian này, những người cầm tinh con hổ đã thu về vốn kinh nghiệm dày dặn, vì vậy họ có thể cư xử khôn khéo và giúp sự nghiệp thăng tiến.

Khoảng thời gian cuối tháng 2 âm lịch là cơ hội tốt cho những người sinh năm hổ phát triển. Trong 7 ngày tới, tài vận của người tuổi Sửu sẽ không ngừng đi lên. Tuy nhiên cần lưu ý dù ra sao thì cũng không được chủ quan mà phải chăm chỉ và nhẫn nại.

Người cầm tinh con Trâu muốn kiếm được nhiều tiền hơn thì phải biết cách làm tốt việc của mình, hiểu tầm quan trọng của mối quan hệ giữa các cá nhân và không tự cao tự đại. Trong thời gian tới nếu có thể duy trì phong độ thì sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc ngày càng hanh thông!

Đúng 14h30 ngày14/3 , 3 con giáp ĐỎ HƠN SON ăn nên làm ra, làm một hưởng mười, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

7 ngày tới tuổi Tỵ có tin vui trong công việc. Con giáp này ra ngoài đi làm việc hay được mọi người thương vì hiền lành, khiêm tốn. Hôm nay là thời điểm bản mệnh nên bắt tay vào thực hiện những dự định của bản thân vì lộc tới nhiều.

Gia đình của tuổi Tỵ cũng bình an, hạnh phúc. Càng lớn tuổi bản mệnh càng nên làm nhiều việc thiện để tích phúc, con cháu khỏe mạnh, thành đạt. Một tình yêu đẹp khiến người trẻ tuổi này hạnh phúc và luôn trở thành chính mình.

Đúng 14h30 ngày14/3 , 3 con giáp ĐỎ HƠN SON ăn nên làm ra, làm một hưởng mười, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vượng vận tài lộc, dù là mệnh “lộ bàng thổ” nhưng mọi trúc trắc, khó khăn trong đời đều có quý nhân nâng đỡ. Vậy nên, dù ngày đầu lập nghiệp phải trầy trật đủ đường nhưng càng về hậu vận Mùi càng thành công vang dội, tự làm đại gia của chính mình.

Trong 7 ngày tới, Mùi sẽ ăn nên làm ra, làm một hưởng mười. Công sức bấy lâu nay họ cố gắng sẽ được áp đền xứng đáng, muốn nghèo cũng chẳng được.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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