Đúng 14h07 ngày 4/7 Quan Âm chỉ điểm: 3 con giáp như chuột sa chĩnh gạo, vận đỏ chạm nóc, tiền vàng chất cao như núi, sự nghiệp lên tầm cao mới, gặt hái nhiều thành công, tình cảm viên mãn

Các mối quan hệ xã giao của tuổi Mão tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ai càng tỏ ra xởi lởi với bản mệnh lại càng nhiều mưu kế. Vì thế, bản mệnh tốt nhất không nên cả tin, hãy luôn giữ vững định hướng của mình.

Người độc thân cũng chớ vội xiêu lòng trước lời ngon tiếng ngọt của những kẻ mình chưa thực sự hiểu rõ. Nếu muốn biết đối phương có thực lòng với mình hay không, bản mệnh cần quan sát hành động thực tế của đối suông thay vì chỉ lắng nghe những lời nói suông.

Người tuổi Thìn giữ thái độ làm việc được đến đâu hay đến đấy. Chính vì thờ ơ nếu bạn hay để sót lỗi, gây ra những vấn đề không đáng có. Với người làm kinh tế, bạn chớ vội tin theo lời rủ rê, hứa hẹn của những người mình chưa hiểu rõ. Nếu có tiền thì tốt nhất nên giữ chặt trong tay, đừng nghĩ đến việc giàu có mà không cần phải bỏ sức lao động ra.



Ngoài ra, con giáp này cần hiểu rằng, dù giữ vị trí, chức vụ nào đi nữa, bạn cũng chớ nên cứng đầu cứng cổ, không chịu nghe ai. Tham khảo ý kiến mọi người sẽ giúp bạn có cái nhìn đa chiều về vấn đề và tìm ra cách khắc phục khó khăn trước mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có một túi tiền rủng rỉnh. Nếu bạn đã dành nhiều thời gian cho các công việc làm thêm trong suốt thời gian qua thì nay là lúc bạn được tận hưởng thành quả xứng đáng. Với người làm ăn kinh doanh, những mối đầu tư tưởng chừng không mấy khả quan trước đó bỗng dưng đem tới cho bạn một khoản lời lãi lớn lao. Nhờ vậy, bạn tin tưởng hơn vào bản thân và bắt tay vào thực hiện thêm những kế hoạch mới.

Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng có những dấu hiệu phát triển đầy triển vọng. Dường như người bạn thầm mến đã lâu có dấu hiệu chấp nhận tình cảm của bạn. Vì thế, nay là thời điểm chín muồi để bản mệnh bày tỏ đấy.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm