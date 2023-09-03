Đúng 14h ngày mai (4/9/2023): 3 con giáp xui xẻo bủa vây, chạy trời không khỏi nắng, làm gì cũng dở dang, cẩn thận khẩu thiệt, đề phòng tai ương

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Hai ngày 4/9/2023 hôm nay, tuổi Thìn cần phải chấn chỉnh lại tinh thần làm việc, không nên quá ham vui hoặc lười biếng mà quên đi mất nhiệm vụ chính. Đừng để lỗi lầm xảy ra rồi mới cảm thấy hối tiếc.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Tây Bắc để gặp Hỷ thần và hướng Đông Nam để gặp Tài thần, giúp mọi việc được tiến hành một cách suôn sẻ và thuận lợi hơn.

Trong phương diện tiền bạc, tuổi Thìn chớ nên chi tiêu quá tốn kém cho những món đồ không thật sự cần thiết, nếu không thì lúc nào cũng sẽ thấy túng thiếu. Hãy có kế hoạch chi tiêu phù hợp và nhớ để dành một khoản tiền dự phòng cho những sự cố bất ngờ.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi vốn hiền lành và chăm chỉ nên không có gì bất ngờ nếu sự nghiệp của họ ngày càng thăng tiến. Trong tháng 9 tới đây, bản mệnh gặp phước lành nên đường công danh sự nghiệp xán lạn hơn bất kỳ ai. Thời điểm này tuổi Hợi dễ bứt tốc, nhận được nhiều dự án, công việc mới. Bản mệnh chỉ cần hoàn thành thật tốt các nhiệm vụ này, cấp trên chắc chắn sẽ đánh giá họ rất cao. Chưa hết, sức khỏe của người tuổi Hợi trong tháng 9 cũng có sự ổn định nên không gây cản trở công việc. Đây chính là lúc con giáp này băng băng thẳng tiến trên con đường công danh rộng thênh thang.

Thời gian này tuổi Hợi nên hợp tác làm ăn với những người mình tin tưởng. Việc này sẽ giúp bản mệnh có nhiều ý tưởng mới mẻ và mang lại kết quả tốt hơn trong công việc. Dù tháng 9 vận mệnh thay đổi nhưng bản mệnh cũng không nên chủ quan bất cứ điều gì. Bạn cần tiếp xúc và đưa ra những đánh giá khách quan về người bên cạnh mình để đề phòng tiểu nhân hãm hại. Nếu bạn đủ tin tưởng người đó, hãy làm việc cùng nhau vì biết đâu sẽ nhận về kết quả bất ngờ.

Nhìn chung, bản mệnh hãy nhớ rằng chỉ cần mình nỗ lực hết sức thì mọi sự may mắn sẽ tìm tới. Đó chính là điều đáng mừng nhất trong tháng 9 đối với người tuổi Hợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hôm nay ngày 4/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay cẩn thận những kẻ muốn hãm hại bạn.

Công việc: Người tuổi Tỵ cần chu đáo trong công tác chuẩn bị, cẩn thận những người có ý đồ xấu với bạn.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm thăng hoa, luôn có được người bạn đồng hành, chia sẻ.

Tài lộc: Tiền bạc nên lưu giữ cẩn thận, nhất là tiền người khác gửi đến.

Sức khoẻ: Ổn định thể trạng, tuy nhiên hay bỏ bữa ăn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.