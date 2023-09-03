Đúng 14h ngày mai (4/9/2023): 3 con giáp xui xẻo bủa vây, chạy trời không khỏi nắng, làm gì cũng dở dang, cẩn thận khẩu thiệt, đề phòng tai ương

Tâm linh - Tử vi 03/09/2023 22:46

3 con giáp sau hãy để dành một khoản tiền dự phòng cho những sự cố bất ngờ.

Tuổi Thìn 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Hai ngày 4/9/2023 hôm nay, tuổi Thìn cần phải chấn chỉnh lại tinh thần làm việc, không nên quá ham vui hoặc lười biếng mà quên đi mất nhiệm vụ chính. Đừng để lỗi lầm xảy ra rồi mới cảm thấy hối tiếc.

Trong phương diện tiền bạc, tuổi Thìn chớ nên chi tiêu quá tốn kém cho những món đồ không thật sự cần thiết, nếu không thì lúc nào cũng sẽ thấy túng thiếu. Hãy có kế hoạch chi tiêu phù hợp và nhớ để dành một khoản tiền dự phòng cho những sự cố bất ngờ.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Tây Bắc để gặp Hỷ thần và hướng Đông Nam để gặp Tài thần, giúp mọi việc được tiến hành một cách suôn sẻ và thuận lợi hơn.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân

Đúng 14h ngày mai (4/9/2023): 3 con giáp xui xẻo bủa vây, chạy trời không khỏi nắng, làm gì cũng dở dang, cẩn thận khẩu thiệt, đề phòng tai ương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tuổi Hợi vốn hiền lành và chăm chỉ nên không có gì bất ngờ nếu sự nghiệp của họ ngày càng thăng tiến. Trong tháng 9 tới đây, bản mệnh gặp phước lành nên đường công danh sự nghiệp xán lạn hơn bất kỳ ai. Thời điểm này tuổi Hợi dễ bứt tốc, nhận được nhiều dự án, công việc mới. Bản mệnh chỉ cần hoàn thành thật tốt các nhiệm vụ này, cấp trên chắc chắn sẽ đánh giá họ rất cao. Chưa hết, sức khỏe của người tuổi Hợi trong tháng 9 cũng có sự ổn định nên không gây cản trở công việc. Đây chính là lúc con giáp này băng băng thẳng tiến trên con đường công danh rộng thênh thang.

Thời gian này tuổi Hợi nên hợp tác làm ăn với những người mình tin tưởng. Việc này sẽ giúp bản mệnh có nhiều ý tưởng mới mẻ và mang lại kết quả tốt hơn trong công việc. Dù tháng 9 vận mệnh thay đổi nhưng bản mệnh cũng không nên chủ quan bất cứ điều gì. Bạn cần tiếp xúc và đưa ra những đánh giá khách quan về người bên cạnh mình để đề phòng tiểu nhân hãm hại. Nếu bạn đủ tin tưởng người đó, hãy làm việc cùng nhau vì biết đâu sẽ nhận về kết quả bất ngờ.

Nhìn chung, bản mệnh hãy nhớ rằng chỉ cần mình nỗ lực hết sức thì mọi sự may mắn sẽ tìm tới. Đó chính là điều đáng mừng nhất trong tháng 9 đối với người tuổi Hợi.

Đúng 14h ngày mai (4/9/2023): 3 con giáp xui xẻo bủa vây, chạy trời không khỏi nắng, làm gì cũng dở dang, cẩn thận khẩu thiệt, đề phòng tai ương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi hôm nay ngày 4/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay cẩn thận những kẻ muốn hãm hại bạn.

Công việc: Người tuổi Tỵ cần chu đáo trong công tác chuẩn bị, cẩn thận những người có ý đồ xấu với bạn.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm thăng hoa, luôn có được người bạn đồng hành, chia sẻ.

Tài lộc: Tiền bạc nên lưu giữ cẩn thận, nhất là tiền người khác gửi đến.

Sức khoẻ: Ổn định thể trạng, tuy nhiên hay bỏ bữa ăn. 

Đúng 14h ngày mai (4/9/2023): 3 con giáp xui xẻo bủa vây, chạy trời không khỏi nắng, làm gì cũng dở dang, cẩn thận khẩu thiệt, đề phòng tai ương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Giờ vàng đã điểm, 00h đêm nay (4/9), Thần Tài mở cửa phát lộc gọi tên: 3 con giáp lộc tới ào ào, phất lên như diều gặp gió, tiền tài rủng rỉnh hết tháng

Giờ vàng đã điểm, 00h đêm nay (4/9), Thần Tài mở cửa phát lộc gọi tên: 3 con giáp lộc tới ào ào, phất lên như diều gặp gió, tiền tài rủng rỉnh hết tháng

Vận trình tài lộc - tình cảm trong ngày 4/9 của 3 con giáp sau khá rực rỡ, sự nghiệp cũng xán lạn hơn bất kỳ ai.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 12 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 42 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 1 giờ 42 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy