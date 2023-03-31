Đúng 14h ngày 4/4 dương lịch, 3 con giáp này sẽ gặp 'thời', vận may ùn ún kéo tới, chuẩn bị phát tài, phát lộc, tiền tiêu nửa đời sau không hết

Tâm linh - Tử vi 31/03/2023 23:55

4 con giáp may mắn vào đúng 14h ngày 4/4 này. Chẳng cần phải quá vất vả cũng có vận may tìm tới tận cửa, tha hồ làm điều mình muốn.

Tuổi Mùi

Đúng 14h ngày 4/4 dương lịch, 3 con giáp này sẽ gặp 'thời', vận may ùn ún kéo tới, chuẩn bị phát tài, phát lộc, tiền tiêu nửa đời sau không hết - Ảnh 1
Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo

Người tuổi Mùi gặp được nhiều điều may mắn trong sự nghiệp vào đúng 14h ngày 4/4. Quý nhân xuất hiện cho thể chỉ cho bạn một hướng phát triển mới nhanh chóng hơn. Trong khi đó, bạn bè, đồng nghiệp xung quanh cũng sẵn sàng tạo điều kiện để bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phương diện tài lộc có dấu hiệu khởi sắc vào cuối tuần bởi các khoản đầu tư trước đó của bạn đã dần thu được lợi nhuận. Hãy tin tưởng hơn nữa vào định hướng của mình và thử dấn bước thực hiện. Bạn không nên quá phụ thuộc vào những lời thúc đẩy hoặc cổ vũ của người ngoài.

Tuổi Mùi 

Đúng 14h ngày 4/4 là khoảng thời gian đáng mong chờ của người tuổi Mùi khi họ vượng vận quý nhân, đi đâu làm gì cũng dễ được quý nhân giúp sức, tỏa sáng rực rỡ trong sự nghiệp, chứng minh sức mạnh và giá trị của bản thân với người khác.

Về tài lộc, được sự giúp đỡ của bạn bè xung quanh, việc kiếm tiền của người tuổi Mùi diễn ra thuận lợi. Nếu thể hiện đúng mực và tích cực phấn đấu cho bản thân thì con giáp này hoàn toàn có khả năng được thăng chức, tăng lương. Không ngừng vậy, tuổi Mùi còn lấy lại được những khoản nợ khó đòi và có rất nhiều tiền trong tay.

Về sự nghiệp, đối với người muốn thay đổi công việc hoặc tự mình khởi nghiệp thì đây là cơ hội tốt khi tuổi Mùi làm gì cũng dễ được quý nhân giúp một tay, mọi việc thêm phần suôn sẻ.

Tuổi Dần

Đúng 14h ngày 4/4 dương lịch, 3 con giáp này sẽ gặp 'thời', vận may ùn ún kéo tới, chuẩn bị phát tài, phát lộc, tiền tiêu nửa đời sau không hết - Ảnh 2
Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo 

Công việc ở thời điểm này tiến triển khá tốt, nhờ khả năng sáng tạo của bạn. Con giáp này đưa ra nhiều ý kiến đóng góp hữu ích cho tình hình chung, cùng tập thể vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Công sức của bạn là không nhỏ và chắc chắn cấp trên cũng nhìn ra rõ ràng, dành cho bạn đánh giá xứng đáng.

Cùng với đó, tài lộc của người tuổi này tăng lên vùn vụt. Thu nhập và của cải của bạn tăng lên không ngừng nhờ các cơ hội hợp tác làm ăn, buôn bán rộng mở hơn trước rất nhiều.

 

Người làm kinh doanh có thể nhân cơ hội này để phát triển quy mô hiện tại, thu hút thêm nhiều khách hàng sẽ mang tới nguồn tài lộc dồi dào. Khi có cơ hội đừng nên chần chừ kẻo bị đối thủ đoạt mất.

 

Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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