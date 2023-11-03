Đúng 14h ngày 4/11: 3 con giáp vận may tới, cầu gì được nấy, có tài có lộc, nhà lầu xe sang trong tầm tay

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Bảy ngày 4/11/2023, vận trình của tuổi Dậu có nhiều tín hiệu tích cực. Con giáp này nhiệt tình hơn, có thái độ làm việc tích cực hơn nên đã vượt qua được những nhiệm vụ khó khăn. Cũng nhờ vậy bản mệnh tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm, nhận không ít lời khen ngợi.

Tình cảm cũng có nhiều hy vọng mới mẻ, người độc thân mở lòng hơn nên có những cuộc hẹn hò thú vị và tăng cơ hội gặp gỡ được người trong mộng. Người đã có đôi có cặp chỉ cần duy trì nhịp độ như hiện tại thì tình cảm sẽ rất tốt đẹp.

Tài chính giữ ở mức ổn định, không tăng nhưng cũng không giảm nhiều. Về cơ bản thì mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Bản mệnh nên tìm thêm cách để cải thiện thu nhập, đừng vội hài lòng với những gì đang có, đừng quên càng về cuối năm sẽ càng có nhiều việc cần sử dụng tới tiền bạc hơn.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất lạc quan, tích cực, rất hiểu chuyện, có năng lực, luôn dựa vào bản thân để vươn lên.

Từ 4/11, khi có cát tinh soi chiếu, tài vận của con giáp này đi lên không ngừng. Thời gian này, công việc của người tuổi Tuất sẽ có nhiều đột phá lớn, liên tiếp thu về nhiều kết quả khiến người khác ngưỡng mộ.

Điều này giúp cho thu nhập của con giáp này tăng lên gấp đôi gấp ba so với thời gian trước.

Đặc biệt, người tuổi Tuất còn có cơ hội trúng số với giải thưởng lớn, giúp nhanh chóng bước vào cuộc sống giàu sang, phú quý.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 4/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay mang một tinh thần vui vẻ đến với mọi người xung quanh.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc bạn rất vui vẻ khi đón nhận nhiều tin tức tốt trong lĩnh vực bản thân theo đuổi.

Tình cảm: Tình cảm chân thành, nhưng lại nhận nhiều trái đắng.

Tài lộc: Vững vàng trong thu nhập của chính bản thân bạn.

Sức khoẻ: Tiêu hoá không tốt, nên ăn thanh đạm.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.