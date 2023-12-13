Đúng 14h ngày 14/12, 3 con giáp hồng phát đủ đường, của cải phong phú, lộc lớn lộc nhỏ có đủ, đầu tư đâu sinh lời đó

Tử vi ngày 14/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay tư duy mới, thông minh trong từng phán đón của bản thân.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm đong đầy, không muốn mất quá nhiều tài chính vào tay người khác.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay trong công việc bạn không còn lo ngại chuyện cũ, tập trung vào sự nghiệp của bản thân.

Tài lộc: Còn mất nhiều tiền vào dự án chưa sinh lời, nhưng bạn không có quá nhiều lo lắng.

Sức khoẻ: Hạn chế ăn cay, dễ làm đau dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý là con giáp có khả năng thay đổi vận mệnh của bản thân trong khoảng thời gian tới. Con giáp này chẳng phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính. Bản mệnh có cơ hội mở rộng hoạt động làm ăn, kinh doanh của bản thân. Người làm công ăn lương cũng có thể tăng thêm nguồn thu nhập bằng công việc tay trái, việc làm thêm.

Tử vi dự báo rằng trong 14/12, người tuổi Tý được cấp trên chiếu cố, cất nhắc lên vị trí cao hơn. Với người làm kinh doanh, khách hàng tiềm năng tự tìm đến cửa, khả năng hợp tác rất cao, công việc diễn ra suôn sẻ. Đây là khoảng thời gian bản mệnh làm 1 hưởng 10, công sức bỏ ra được đền đáp xứng đáng, tiền kiếm ngày một nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Năm ngày 14/12/2023, tuổi Thìn nhanh nhẹn và sắc bén, nhờ đó giải quyết vấn đề một cách thành thạo. Sự tích lũy kiến thức và kinh nghiệm từ quá khứ của con giáp này đang phát huy tác dụng tích cực.

Công việc diễn ra suôn sẻ, vận tài lộc cũng đang có dấu hiệu tăng tiến, đặc biệt là đối với những người hoạt động trong lĩnh vực buôn bán và kinh doanh. Tài lộc và tiền bạc đổ cứ thế theo nhau về nhà.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Thìn được đánh giá là người may mắn, đối phương luôn dành trọn tình cảm và quan tâm đặc biệt đến con giáp này. Mối quan hệ của bản mệnh đang tràn ngập lòng tin và hạnh phúc.

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.