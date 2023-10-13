Đúng 14 giờ chiều mai (14/10/2023): Ai xui mặc ai, 3 con giáp này nở hoa phơi phới, vượng phát tài lộc, mua nhà sắm xe dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 13/10/2023 15:05

Theo tử vi thứ Bảy ngày 14/10/2023, 3 con giáp sau có cơ hội hưởng trọn lộc trời cho, tài vận hanh thông, cuộc sống giàu sang phú quý.

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 13/10/2023 hôm nay, tuổi Tỵ có cơ hội phát tài. Thu nhập bắt đầu tăng và đến từ nhiều nguồn, thậm chí có những khoản vượt quá cả mong đợi. Mặc dù biết hài lòng với những gì mình đang có là tốt nhưng cũng không nên quá an phận mà bỏ lỡ mất cơ hội tốt để phát triển hơn nữa.

Với người làm công ăn lương, đây là một ngày làm việc nhàn nhã khi gần như không phải chịu áp lực công việc và còn có thêm thời gian để tận hưởng cuộc sống. Song con giáp này vẫn nên cảnh giác vì rắc rối có thể đến bất cứ lúc nào, đặc biệt nếu bản mệnh chủ quan.

Vận trình tình cảm của tuổi Tỵ trong hôm nay có nhiều khởi sắc, bản mệnh và đối phương đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc xuất hiện trong thời gian vừa qua. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy hai người quan tâm tới đối phương hơn cái tôi của mình.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Ngọ

Đúng 14 giờ chiều mai (14/10/2023): Ai xui mặc ai, 3 con giáp này nở hoa phơi phới, vượng phát tài lộc, mua nhà sắm xe dễ dàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Người tuổi Hợi hưởng trọn lộc trời từ nay đến 20/10. Những dự án, kế hoạch đươc tiến hành trong thời gian này sẽ đạt được những thành tích nhất định. Bản mệnh từ đây cũng nhận về sự coi trọng của những người xung quanh. Sự nghiệp phát triển kéo theo tài vận hanh thông, Hợi có được cuộc sống giàu sang phú quý, thoải mái chi tiêu.

Các mối quan hệ xã hội của Hợi cũng phát triển lớn mạnh. Con giáp may mắn quen biết nhiều nhân vật lớn, sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn. Vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng dễ dàng, thuận lợi.

Đúng 14 giờ chiều mai (14/10/2023): Ai xui mặc ai, 3 con giáp này nở hoa phơi phới, vượng phát tài lộc, mua nhà sắm xe dễ dàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi hôm nay ngày 13/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu áp lực chuyện kinh doanh của gia đình.      

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay bạn đang làm việc trong khuôn khổ, không tự do với những sáng tạo của bản thân.   

Tình cảm: Người tuổi Dậu tình cảm chưa nhận được tình cảm chân thành, bạn thường cô đơn không thể tâm sự cùng ai.

Tài lộc: Tài lộc đang vướng vào những việc chưa thuận lợi, gặp những khó khăn ban đầu. 

Sức khoẻ: Sức khỏe chưa tốt, đang cần cải thiện tốt hơn.

Đúng 14 giờ chiều mai (14/10/2023): Ai xui mặc ai, 3 con giáp này nở hoa phơi phới, vượng phát tài lộc, mua nhà sắm xe dễ dàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu (13/10/2023): 3 con giáp 99% trúng số độc đắc, tài vận tăng theo cấp số nhân, đổi đời lên hương, phú quý hơn người

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Đúng chiều nay 13/10, 3 con giáp sau được cát tinh soi chiếu nên có nhiều tài lộc, tự do thoải mái tiêu xài, hưởng thụ mà không phải lo lắng gì nhiều.

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