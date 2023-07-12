Đúng 13h07 ngày 13/7 CHỚP THỜI CƠ VẬN MAY SẼ ĐẾN: 3 con giáp sự nghiệp khá tốt đẹp, tương lai thịnh vượng, cuộc sống hanh thông rực rỡ, tình yêu đơm hoa kết trái

Thìn được đánh giá là những người có thực lực bởi vậy con đường công danh của họ vô cùng xán lạn. May mắn hơn là hôm nay sẽ có quý nhân phù trợ mang đến một niềm vui rất lớn, nhưng bạn phải khiêm tốn và cẩn thận một chút trong cách giao tiếp. Có quý nhân hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện tình hình tài chính hiện tại, quan trọng là bạn có biết để nắm bắt hay không. Cũng có thể là có người cho bạn vay tiền để bạn thoát khỏi rắc rối hiện tại một cách bất ngờ, đầu bạn phải nghĩ thoáng ra.

Thổ - Thổ tương hòa cho thấy đường tình duyên của con giáp này khá êm đềm. Bạn là người vui tính và biết dung hòa giữa công việc và các mối quan hệ thân thiết. Nếu có người rủ đi ăn hoặc đi chơi thì đừng từ chối, thi thoảng phải cho đầu óc được thư giãn.

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Tuổi Mão

Những bạn làm kế toán, tài chính, ngân hàng, xổ số sẽ thuận lợi. Ăn nên làm ra, lộc lá đến khá nhanh nhưng cũng dễ mất lộc nếu không cẩn thận. Làm gì cũng nên im lặng, không khoe khoang để không vướng họa tiểu nhân. Vì Mộc Thổ tương khắc, lại là con giáp cực đoan nên bản mệnh luôn phải hành xử thận trọng, tính toán kỹ lưỡng, có như vậy mưới tránh mắc vào cái bẫy mà kẻ xấu đã bày ra để hãm hại. Mão còn dễ gặp kẻ hẹp hòi, không tiếc lời công kích bạn nhưng lại cun cút xin lỗi và lấy lòng những kẻ mà họ sợ.

May mắn là tài lộc đi lên nhờ Tam Hợp cục. Bản mệnh làm ăn dễ được quý nhân nâng đỡ, quan hệ xã giao hài hòa. Tuổi này làm công việc gì đi nữa, kiếm tiền bằng con đường nào thì cũng nên khéo miệng một chút để kiếm tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần có dấu hiệu tích cực. Nhiều người sắp được tăng lương, được đề bạt hoặc đòi được quyền lợi trong công việc. Tâm tính cần cù, thật thà, tháo vát như bản mệnh sẽ sớm được người khác nể phục. Vận tài lộc cũng có dấu hiệu chuyển biến tốt, nhiều người nhận được tiền đền bù hoặc được tiền thưởng, tiền lương sớm. Con giáp này có khả năng đạt được thành tích rất tốt, hứa hẹn sẽ là một ngày đầy thắng lợi.

Tuy nhiên, tuổi Dần được nhắc nhở rằng chuyện tình yêu đâu phải trò đùa, đừng cợt nhả, thích thì đến không thích thì đi. Dù bản mệnh có nhiều người theo đuổi nhưng đừng vì thể mà kén chọn. Dù được bạn bè tôn trọng nhưng cũng đừng to tiếng, cáu gắt với họ.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm