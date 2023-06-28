Đúng 13h06 ngày 30/6 TRỜI BAN TÀI LỘC: 3 con giáp đón tin vui dồn dập, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông, khó khăn không ngại, tình duyên mở rộng, cuộc sống ngày càng viên mãn, như ý

Tâm linh - Tử vi 28/06/2023 21:21

Sự nghiệp của họ sớm mở rộng, thu được nhiều lợi nhuận, tiền bạc rủng rỉnh, tâm trạng hạnh phúc. Mọi thứ đối với con giáp này đều khiến họ có dư vị tốt đẹp, viên mãn.

Tuổi Mão

Con giáp này nói nhưng có người tiếp thu, có người ủng hộ, giảm bớt căng thẳng trong công việc. Những người làm tăng ca hay được cấp trên tạo niềm vui bất ngờ. Con giáp này bên cạnh việc có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, còn có vận tài chính hanh thông. Nếu có ý tưởng kinh doanh gì hãy bắt tay vào thực hiện, không nên chần chừ.

Về mặt tình cảm, tuổi Mão được khuyên chớ nên đứng núi này trông núi nọ mà khiến tình yêu rạn nứt. Để có được hạnh phúc chính là sự chân thành và chung thủy của bản mệnh.

Đúng 13h06 ngày 30/6 TRỜI BAN TÀI LỘC: 3 con giáp đón tin vui dồn dập, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông, khó khăn không ngại, tình duyên mở rộng, cuộc sống ngày càng viên mãn, như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con giáp này dễ chán nản với công việc hiện tại, nhiều người muốn nghỉ việc, cãi tay đôi với cấp trên hoặc bỏ học giữa chừng. Tâm trạng căng thẳng, chỉ muốn được ở một góc để tĩnh tâm. Việc kiếm tiền vẫn trôi chảy và thuận lợi, tài lộc thu về kha khá. Tuy nhiên, việc chi tiêu phát sinh nhiều hơn, nên con giáp này không tích được là bao, khó có thể kỳ vọng vào khoản tiền này để làm việc lớn.

Về tình cảm, tuổi Thìn chiếm được ánh nhìn thiện cảm của những người xung quanh. Có được người tốt bụng, hòa nhã đến hỗ trợ nên con giáp này mới khó khăn đi phần nào. Sống tử tế như bản mệnh thì khi khó khăn ắt sẽ có quý nhân giúp đỡ.

Đúng 13h06 ngày 30/6 TRỜI BAN TÀI LỘC: 3 con giáp đón tin vui dồn dập, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông, khó khăn không ngại, tình duyên mở rộng, cuộc sống ngày càng viên mãn, như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ gặp Kiếp Tài ngáng đường nên khá khó khăn khi đưa ra những quyết định quan trọng trong công việc. Làm việc thì không được người khác ủng hộ, dễ gặp tiểu nhân đặt điều nói xấu. Dù đã cố gắng hết sức nhưng nhiều việc lại không được như ý. Nên nhớ kỹ là không được cho ai vay tiền dù đó là người thân của mình. Phải có kế hoạch tính toán và lùi lại một vài ngày. Hôm nay mà cho vay thì từ giờ đến hết tháng sẽ không được như ý, kiểu gì cũng có mâu thuẫn xảy ra.

 

Vận tình duyên của Tị ở mức bình ổn nhờ hai hành Hỏa tương hòa. Khi người khác khen ngợi ngoại hình, cách làm, nhân phẩm của bạn hãy cứ vui vẻ cảm ơn, đừng từ chối. Con giáp này cũng có được sự quan tâm từ nửa kia trong thời gian này.

Đúng 13h06 ngày 30/6 TRỜI BAN TÀI LỘC: 3 con giáp đón tin vui dồn dập, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông, khó khăn không ngại, tình duyên mở rộng, cuộc sống ngày càng viên mãn, như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp có sự nghiệp tươi sáng, công thành danh toại, tài lộc vượng phát nên làm gì cũng được trải thảm đỏ, may mắn ngập tràn vào ngày 29-30/6

3 con giáp có sự nghiệp tươi sáng, công thành danh toại, tài lộc vượng phát nên làm gì cũng được trải thảm đỏ, may mắn ngập tràn vào ngày 29-30/6

Theo dự đoán, có 3 con giáp nhận phúc phần, có đường sự nghiệp hanh thông, làm ăn phát đạt, may mắn ngập tràn.

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