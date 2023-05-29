Đúng 13h05 ngày 30/5/2023 CỦA NẢ ĐẦY NHÀ: 3 con giáp đụng đâu cũng ra tiền, TÀI LỘC đầy tay, vận may trải thảm đỏ rực, làm ăn phát đạt, thăng hoa

Quan lộ của tuổi Thân có chút khởi sắc, những cống hiến nỗ lực của bản mệnh cuối cùng cũng đã được ban lãnh đạo ghi nhận và trả công xứng đáng. Tài lộc tụt dốc không phanh bởi đang trong hạn tam tai, thời gian này tốt nhất không nên làm gì cả, đợi thời cơ thích hợp hơn.

Lứa đôi muôn vàn hạnh phúc, một đám cưới sẽ sớm diễn ra trong thời gian tới cộng với đó là hai người sẽ đón thêm thành viên mới cho gia đình nhỏ của mình.

Cục diện Tương Phá đem tới nhiều điều bất trắc cho người tuổi Dần. Bạn cần cẩn trọng với những kẻ ngoài mặt thì thân thiện nhưng sau lưng lại tìm cách đâm sau lưng người khác.Tốt nhất không nên tin theo lời ngon tiếng ngọt. Người làm lãnh đạo cần giữ vững quan điểm và chính kiến của mình, chớ để những kẻ tiểu nhân làm cho lung lạc. Khi bạn đưa ra những quyết định thiếu chính xác, cả tập thể cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng tiêu cực theo.

Thủy sinh Mộc, may mắn nửa kia của bạn là một người thấu hiểu. Nếu công việc quá áp lực, bạn nên mở lòng và tâm sự với đối phương, rất có thể đối phương là người ngoài cuộc có thể đưa cho bạn những gợi ý hữu ích.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mão đi đến đâu cũng nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh. Dù bạn có gặp phải rắc rối đi nữa, mọi người xung quanh cũng sẽ sẵn sàng dang tay giúp đỡ. Thích hợp để người làm ăn kinh doanh kí kết hợp đồng với đối tác, vì thế đừng tiếp tục chần chừ, do dự, cân nhắc quá lâu để lỡ thời cơ tốt nữa. Đôi bên có chung mục tiêu và chung phong cách làm việc sẽ giúp đồng tiền chảy ào ào vào túi.



Thủy sinh Mộc, quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia luôn là điều khiến cho mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Hai người luôn tâm sự với nhau mọi điều trong cuộc sống. Khó khăn xuất hiện, hai người sẽ cùng chung sức, cổ vũ nhau vượt qua.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm