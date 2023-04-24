Đúng 13h03 ngày 13/3 âm lịch: 3 con giáp này QUA CƠN BĨ CỰC, giữa năm 2023 vận may lội ngược dòng, cuộc sống thăng hoa rực rỡ

Tuổi Hợi là người có tài nhưng lại không biết cách thể hiện. Bạn phải hạ bớt cái tôi của mình xuống cũng như học cách khiêm tốn hơn trong tập thể. Đừng làm bạn bè hay cấp trên cảm thấy phật lòng về bạn.

Sức khỏe có dấu hiệu không tốt trong ngày hôm nay. Tuổi Hợi cần hạn chế tham gia những buổi tiệc tùng vô bổ, thay vào đó nghỉ ngơi sớm để có tinh thần sảng khoái đi làm vào hôm sau.

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ hanh thông. Tinh thần làm việc không biết mệt mỏi cùng với sự chịu thương, chịu khó luôn được cấp trên đánh giá cao. Thế nhưng, tâm trạng làm việc đôi lúc nóng giận khiến bản mệnh gánh chịu những hậu quả nặng nề.

Tình cảm ảm đạm, tẻ nhạt. Ngày mới báo hiệu có những chuyện không vui liên quan đến tình cảm lứa đôi. Bạn hết lòng yêu thương bao nhiêu thì đối phương lại hờ hững, tâm bấy nhiêu.

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Tuổi Tý

Tử vi của 12 con giáp cho thấy công việc của tuổi Tý đạt được như ý muốn, dự án mà con giáp này đang triển khai bước đầu mang về những kết quả khả quan, tương lai sẽ còn rất phát triển. Tình hình tài chính ảnh hưởng nghiêm trọng, cần xây dựng lại kế hoạch thu chi một cách khoa học, mọi chuyện đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát của bản mệnh rồi đó.

Chuyện tình yêu hạnh phúc, hai người tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn khi ở bên nhau, tuổi Tý độc thân chuẩn bị tiến tới cuộc sống hôn nhân gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm