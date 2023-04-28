Đúng 13h03 ngày 13/3 AL, 3 con giáp này thoát nghèo, được thần tài chiếu cố, tiền bạc dư dả sống phây phây đến cuối năm

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ không mấy hanh thông. Dự đoán người tuổi này sẽ phải đối diện với nhiều rắc rối trong công việc do tính bảo thủ, cứng nhắc mà ra. Trong nhiều tình huống, bạn cần có cách xử lý linh hoạt để đạt hiệu quả cao trong công việc.

Tình cảm hài hòa, tốt đẹp. Bạn và đối phương đều biết hạ thấp cái tôi của mình, đồng thời lắng nghe nhiều hơn thay vì chỉ quan tâm đến mình. Điều này giúp cho cả hai có được sự thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau.

Tuổi Ngọ tài khí có nguy cơ giảm sút đáng kể. Nguyên nhân đến từ việc làm ăn thua lỗ và cả chi tiêu không có kế hoạch. Đồng tiền đi liền khúc ruột, vấn đề hiện tại khiến bản mệnh lo nghĩ đến mất ăn mất ngủ. Áp lực về chuyện tiền bạc khiến con giáp này cảm thấy mệt mỏi và không thoải mái, có lẽ bản mệnh cần lên một kế hoạch chi tiêu thông minh để hạn chế thói quen chi tiền thiếu sự kiểm soát, có như vậy mới không phải lo lắng khi rơi vào hoàn cảnh túng thiếu.

Vận trình tình cảm cũng có phần kém sắc. Mối quan hệ giữa bản mệnh và đối phương trở nên xa cách vì nhiều lý do, nhưng chủ yếu là do khi nảy sinh tranh cãi không ai muốn xuống nước, nhường nhịn nên mâu thuẫn không được hóa giải.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân đón nhận nhiều tin vui trong chuyện tiền bạc. Tài lộc được ào ào đổ về túi cho thấy việc làm ăn của bản mệnh đang đi rất đúng hướng. Tiền bạc dư dả giúp con giáp này thoải mái chi tiêu cho những thứ mình cần. Tuổi này, dễ gặp được người chủ động giúp đỡ hoặc dẫn lối chỉ đường nên làm gì cũng suôn sẻ, có được định hướng rõ ràng nên khả năng thời gian tới sẽ còn có nhiều cơ hội phát triển hơn. Có điều bản mệnh hơi bận rộn nên cần có thời gian để nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe.

Trên phương diện tình cảm, nguyện vọng của bản mệnh sẽ sớm thành hiện thực. Những người đã có đôi có cặp cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh nhau. Người độc thân cũng mạnh dạn hơn trong việc chủ động theo đuổi hạnh phúc của mình.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm