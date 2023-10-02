Đúng 13h ngày mai, thứ Ba (3/10/2023): 3 con giáp sự nghiệp rộng mở, cuộc sống lên hương, tiền tài tự tìm tới tận cửa

Tử vi ngày 3/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi có kinh tế vững vàng.

Tình cảm: Bạn ít quen biết nhiều người, mối quan hệ tình cảm xung quanh còn hạn chế.

Công việc: Người tuổi Mùi kiểm soát tất cả công việc tốt, bạn đang nguồn vốn ổn định, thuận lợi cho việc buôn bán nhiều mặt hàng.

Tài lộc: Luôn tất bật công việc, đầu tư cần cẩn trọng những lời dụ dỗ của kẻ khác.

Sức khỏe: Không nên ăn uống thất thường, dễ đau dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý luôn có tính cách độc lập. Bản mệnh có những suy nghĩ và hiểu biết độc đáo.

Tử vi ngày 3/10/2023 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong sự nghiệp và sáng tạo.

Người tuổi Tý tốt bụng, hay giúp đỡ người khác nên cũng nhận được nhiều sự tôn trọng từ người khác và được nhiều người công nhận ở nơi làm việc.

Điều này giúp cho người tuổi Tý có được nhiều cơ hội để mở rộng sự nghiệp, giành được thành công ngày càng lớn trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Ba ngày 3/10/2023, tuổi Dần có cơ hội hợp tác làm việc chung với những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực đang theo đuổi. Con giáp này nên tranh thủ cơ hội này để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm quý giá từ đối phương.

Một số người có thể sẽ phải đi công tác xa nhà để giải quyết công việc. Tuy nhiên, tuổi Dần không cần quá lo lắng bởi mọi chuyện đều sẽ diễn ra thuận lợi. Bản mệnh sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao bằng chính năng lực vốn có của mình.

Trong ngày, sức khỏe của con giáp này dễ bị ảnh hưởng, nhất là với những người có tiền sử về gan, thận. Hãy cố gắng duy trì lối sinh hoạt lành mạnh, làm việc nghỉ ngơi đầy đủ để cơ thể luôn khỏe mạnh.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.