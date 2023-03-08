Đúng 13h ngày 8/3, Thần Phật cho phước, Bồ Tát ban lộc, 3 con giáp kinh doanh đại tài, tiền của liên tục vào túi, giàu sang hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 08/03/2023 10:20

Tử vi cho thấy may mắn sẽ đến với 3 con giáp này vào 13h chiều ngày 8/3, lộc lá bao quanh nên làm gì cũng gặp thuận lợi.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được biết đến là người hào phóng, tốt bụng, luôn đối xử với người khác bằng cái tình, cái tâm của mình. Vào 13h chiều ngày 8/3 là thời điểm tài vận của bạn thăng hoa. Bạn sẽ gặp được quý nhân, bạn làm tin cậy và nhận được khá nhiều cơ hội làm ăn, đầu tư hái ra tài lộc.

Đúng 13h ngày 8/3, Thần Phật cho phước, Bồ Tát ban lộc, 3 con giáp kinh doanh đại tài, tiền của liên tục vào túi, giàu sang hết phần thiên hạ - Ảnh 1

Người tuổi Thìn sẽ khiến mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ về khả năng kiếm tiền của những quản lý tài sản của mình. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, bạn cũng nên chú ý hơn đến sức khỏe, tránh uống rượu bia quá nhiều, gây ảnh hưởng xấu đến chức năng gan, thận.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, vào 13h chiều ngày 8/3, vận may của con giáp Hợi tiếp tục lên cao. Họ thông minh, giỏi tư duy, lại nhạy cảm, biết xem xét và giải quyết các vấn đề ở nhiều góc độ mà không ai nghĩ đến.

Dù con giáp này có gặp một số rắc rối nhưng họ cũng vượt qua nhanh chóng nhờ sự giúp đỡ của quý nhân.

Đúng 13h ngày 8/3, Thần Phật cho phước, Bồ Tát ban lộc, 3 con giáp kinh doanh đại tài, tiền của liên tục vào túi, giàu sang hết phần thiên hạ - Ảnh 2

Vào 13h chiều ngày 8/3, công việc làm ăn của người tuổi Hợi ngày càng tốt hơn. Họ cũng xác định cho mình hướng đi rõ ràng trong tương lai, tránh các rắc rối không đáng có và tập trung vào việc mở rộng kinh doanh, kiếm đồng tiền lớn.

Trong tương lai, con giáp tuổi Hợi sẽ không thiếu tiền.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu trời sinh hầu hết là những người sống trọng tình cảm, có trước có sau nên được nhiều người yêu quý, nể trọng, trong hoạn nạn luôn có người giúp đỡ. Tuổi Dậu nhận được nhiều ưu ái, công việc và cuộc sống gặp nhiều may mắn.

Đúng 13h ngày 8/3, Thần Phật cho phước, Bồ Tát ban lộc, 3 con giáp kinh doanh đại tài, tiền của liên tục vào túi, giàu sang hết phần thiên hạ - Ảnh 3

Vào 13h chiều ngày 8/3, vận may của tuổi Dậu tiếp tục được củng cố khi tuổi Dậu là một trong số những con giáp có quý nhân trợ giúp. Công việc của họ ngày càng tiến triển, vị thế được nâng cao, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dồi dào. 

Tuổi Dậu có ưu điểm là thông minh, nhanh nhạy với các xu hướng, nhất là những công việc liên quan đến tiền nong, hãy biết tận dụng lợi thế để gặt hái thành tựu, nó sẽ mang lại nhiều lộc lá.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi cho thấy 3 tuổi này sẽ nhận may mắn không ngừng vào cuối tháng 3 dương, làm ăn sự nghiệp nhiều bước tiến mới.

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