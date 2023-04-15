Đúng 13h ngày 13/5: 3 con giáp "đạp trúng mỏ vàng" quý nhân theo gót, cầu gì được đấy, thành công trong 3 tháng cuối năm

Tâm linh - Tử vi 15/04/2023 16:33

Phương diện tài vận cũng khá khởi sắc, bản mệnh có cơ hội nâng cao thu nhập cho mình. Con giáp này rất tích cực trong công việc lại gặp điều kiện tốt nên không lấy làm lạ là bạn sẽ có nguồn thu nhập dồi dào

Tuổi Mão

Tuổi Mão gặp một số trở ngại trong công việc, xích mích với đồng nghiệp đến mức làm bạn cảm thấy chán nản muốn bỏ việc. Bạn đang quá bảo thủ cố chấp, cần phải thay đổi từ chính bản thân mình trước khi đặt kì vọng ở người khác.

Gần đây sức khỏe có chút suy giảm. Tuổi Mão cần phải chăm lo cho cơ thể nhiều hơn, ăn uống đủ chất, ngủ đúng giờ sẽ giúp bạn cải thiện tâm trạng và thể chất.

Đúng 13h ngày 13/5: 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng' quý nhân theo gót, cầu gì được đấy, thành công trong 3 tháng cuối năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu đụng độ cục diện Phá Thái Tuế nên có thể sẽ gặp phải những trở ngại trong công việc do có kẻ cố tình ngáng trở, gây trò phá hoại. Bản mệnh còn phải đối mặt với những lời thị phi ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh bản thân. 

Hung vận trong ngày khá lớn nên có thể còn gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền tảng thể chất của Sửu. Bạn nên sinh hoạt điều độ và khoa học để bảo vệ sức khỏe. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh những vật sắc nhọn, những nơi có địa hình nguy hiểm như núi cao, sông suối, ao hồ.

Đúng 13h ngày 13/5: 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng' quý nhân theo gót, cầu gì được đấy, thành công trong 3 tháng cuối năm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

sự nghiệp của bạn sẽ được thúc đẩy lên một tầm cao mới. Những nỗ lực của bạn sẽ được đánh giá cao và bạn có thể nhận được sự ủng hộ từ những người quan trọng trong công việc. Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ và tận dụng những cơ hội mới để phát triển bản thân và đạt được mục tiêu của mình.

Đừng ngại ngần khi đối mặt với những thử thách, hãy tự tin và quyết tâm vượt qua chúng.

Đúng 13h ngày 13/5: 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng' quý nhân theo gót, cầu gì được đấy, thành công trong 3 tháng cuối năm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Kim đồng hồ điểm đúng 19h ngày 19/4: 3 con giáp được "tiền khủng" rơi trúng đầu, bước qua hạn tiểu nhân, đến thời phất lên không cản nổi, tia sáng như kim cương

Kim đồng hồ điểm đúng 19h ngày 19/4: 3 con giáp được "tiền khủng" rơi trúng đầu, bước qua hạn tiểu nhân, đến thời phất lên không cản nổi, tia sáng như kim cương

Vận trình tài lộc khởi sắc. Con giáp này có một nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính và phụ nên bản mệnh khá thoải mái chi tiêu, mua sắm mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều

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