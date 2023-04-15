Đúng 13h ngày 13/5: 3 con giáp "đạp trúng mỏ vàng" quý nhân theo gót, cầu gì được đấy, thành công trong 3 tháng cuối năm

Tuổi Mão gặp một số trở ngại trong công việc, xích mích với đồng nghiệp đến mức làm bạn cảm thấy chán nản muốn bỏ việc. Bạn đang quá bảo thủ cố chấp, cần phải thay đổi từ chính bản thân mình trước khi đặt kì vọng ở người khác.

Gần đây sức khỏe có chút suy giảm. Tuổi Mão cần phải chăm lo cho cơ thể nhiều hơn, ăn uống đủ chất, ngủ đúng giờ sẽ giúp bạn cải thiện tâm trạng và thể chất.

Tuổi Sửu đụng độ cục diện Phá Thái Tuế nên có thể sẽ gặp phải những trở ngại trong công việc do có kẻ cố tình ngáng trở, gây trò phá hoại. Bản mệnh còn phải đối mặt với những lời thị phi ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh bản thân.

Hung vận trong ngày khá lớn nên có thể còn gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền tảng thể chất của Sửu. Bạn nên sinh hoạt điều độ và khoa học để bảo vệ sức khỏe. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh những vật sắc nhọn, những nơi có địa hình nguy hiểm như núi cao, sông suối, ao hồ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

sự nghiệp của bạn sẽ được thúc đẩy lên một tầm cao mới. Những nỗ lực của bạn sẽ được đánh giá cao và bạn có thể nhận được sự ủng hộ từ những người quan trọng trong công việc. Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ và tận dụng những cơ hội mới để phát triển bản thân và đạt được mục tiêu của mình.

Đừng ngại ngần khi đối mặt với những thử thách, hãy tự tin và quyết tâm vượt qua chúng.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm