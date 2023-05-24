Đúng 13 ngày tới GIA CHỦ PHẤT LÊN: 3 con giáp ĐẠP TRÚNG HŨ VÀNG, làm gì cũng HÁI RA TIỀN, đời sang trang mới, hưởng thụ cuộc sống an nhàn

Chính Tài soi tỏ con đường làm ăn của người tuổi Tỵ. Bạn nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng nóng vì đã góp phần giúp tập thể chinh phục đỉnh cao trong thời gian qua. Cấp trên đang đánh giá bạn rất cao đấy. Với người làm ăn kinh doanh, bạn có khoản lợi nhuận thu về đều đặn vì đã nhận được sự tin tưởng của khách hàng. Tương lai có thể bạn sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn, nhưng hãy coi đây là bước đệm để bạn gặt hái thành công.

Nếu có việc cần phải đi xa, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hỷ thần xuất hiện ở hướng Đông Nam và Tài Thần xuất hiện ở hướng Tây.

Sự nghiệp của tuổi Ngọ hung cát đan xen. Chính vì thế mà bản mệnh không thể lơ là, sơ suất khi làm bất cứ công việc gì, đừng nên để sự cố gắng bấy lâu nay của mình đổ sông đổ bể chỉ vì những lỗi lầm không đáng có. Tài lộc lại có những dấu hiệu triển vọng vào giữa tuần. Có lẽ công sức của bản mệnh từ trước tới nay đã được trả giá xứng đáng. Người làm đầu tư, kinh doanh thu được một khoản lãi lời kha khá, giúp bản mệnh thoải mái hơn trong việc mua sắm. Con giáp này cũng có có hội đón nhận nhiều may mắn hơn. Cơ hội mà bản mệnh hằng mong ước có thể sẽ xuất hiện ngay trước mắt. Vì thế, hãy luôn ở tư thế sẵn sàng nắm bắt thời cơ, tuổi Ngọ sẽ gặt hái được thành công ngoài dự đoán.

Vận trình tình cảm lại không được như ý. Người độc thân không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình vì sợ sẽ phải chịu sự tổn thương. Chính vì vậy, bản mệnh tìm cớ từ chối tất cả những người tỏ ý quan tâm đến mình. Với các cặp vợ chồng, dường như hai người đang ngày càng xa cách.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thổ sinh Kim, mối quan hệ giữa người tuổi Mùi và nửa kia đang ngày một hài hòa hơn. Bạn không còn đặt cái tôi cá nhân lên quá cao nữa mà quan tâm hơn đến suy nghĩ, cảm xúc của người ấy. Người độc thân tạo được ấn tượng tốt đẹp và sâu sắc với nhiều bạn bè khác giới. Trong ngày hôm nay, việc đến với ai dường như chẳng phải là quá khó khăn với bạn. Tuy nhiên, bạn chớ biến mình thành kẻ trăng hoa nhé.

Thiên Quan giáng họa, tiếc rằng sự nghiệp của bản mệnh lại không tiến triển suôn sẻ được như ý muốn. Con giáp này cần cẩn thận trước nguy cơ có kẻ đâm sau lưng mình. Tốt nhất, bạn không nên tiết lộ toàn bộ bí mật với một người nào đó.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm