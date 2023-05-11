Đúng 13 ngày tới: Có 3 con giáp vận khí tốt như 'cá chép hóa rồng', đón song hỷ lâm môn, dự báo sớm muộn cũng sẽ phát tài to trong 3 tháng cuối năm 2023

Tâm linh - Tử vi 11/05/2023 01:01

Tử vi 2023 dự báo: 3 con giáp này chuẩn bị đón song hỷ lâm môn, sự nghiệp thăng hoa chưa đủ mà tài vận dồi dào, tiền về ngập két.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có một ngày vui vẻ đúng nghĩa bên gia đình và bạn bè. Bạn nên tổ chức một bữa tiệc nhỏ cùng gia đình và bạn bè, đó là khoảng thời gian tuyệt vời để giúp mọi người sát lại gần nhau hơn.

Tài chính đang có chút rắc rối nên bạn phải tiết kiệm nhiều hơn thay vì cứ tiêu xài phung phí.

Đúng 13 ngày tới: Có 3 con giáp vận khí tốt như 'cá chép hóa rồng', đón song hỷ lâm môn, dự báo sớm muộn cũng sẽ phát tài to trong 3 tháng cuối năm 2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bản mệnh gặp Thiên Quan, dù nhanh nhẹn nhưng dễ bị nhầm lẫn và tranh đấu trong công việc. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ngày nghỉ đi làm muốn yên ổn nhưng thi thoảng Dần cứ phải va vào tiểu nhân. Có nhiều khoản cần chi trong thời gian tới nên bạn khá chật vật, làm gì cũng phải cân đo đong đếm tiền bạc. Sức khỏe của bạn thời gian gần đây cũng không tốt nên tốn khá nhiều tiền để bồi dưỡng.

Vì cục diện Mộc khắc Thổ nên nhiều vấn đề xảy ra trong gia đình đòi hỏi con giáp này phải tập trung giải quyết. Bầu không khí tại nhà có thể khiến bạn thấy bức bối. Yêu đương hơi khó chịu vì lời bàn tán của thiên hạ. 

Đúng 13 ngày tới: Có 3 con giáp vận khí tốt như 'cá chép hóa rồng', đón song hỷ lâm môn, dự báo sớm muộn cũng sẽ phát tài to trong 3 tháng cuối năm 2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chính Quan nâng đỡ giúp Mão tuyệt vời trong công việc. Sự thiệt thòi của bạn trong công việc sớm được bù đắp nhờ quý nhân giúp đỡ. Nếu bạn thực sự là người có năng lực, có lời mời gọi từ công ty khác thì cũng nên suy nghĩ xem sao nhé.

Tiền tài hanh thông nhờ Tam Hội cục soi sáng. Con đường thi cử, học hành, đầu tư tiền bạc vào bản thân của bạn sớm có kết quả tốt. Những người làm ăn xa là người có lộc nhiều nhất, trời thương số vất vả tha hương cầu thực nên làm ăn rất hên.

Đúng 13 ngày tới: Có 3 con giáp vận khí tốt như 'cá chép hóa rồng', đón song hỷ lâm môn, dự báo sớm muộn cũng sẽ phát tài to trong 3 tháng cuối năm 2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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