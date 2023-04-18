Đúng 13 ngày tới: 3 con giáp được Thần tài chở che, hưởng lộc tổ tiên, có số hưởng phúc lộc SÂU, tiền bạc lai láng dày,

Những người cầm tinh con giáp 3 tuổi này có vận trình tài lộc trong vòng ba năm rất tốt. Tài vận của họ sẽ ngày càng vượng phát

Tuổi Thìn

Vận lâm Thương Quan cảnh báo tuổi Thìn trong tuần mới cẩn thận mất chức, nhảy việc hoặc nghỉ học. Công việc trong ngày cũng kém may, đặc biệt là các bạn làm tự do hoặc đang kinh doanh đơn lẻ.

Các bạn nữ tuổi Thìn mà chưa có gia đình thì cẩn thận bị lừa tình, đối phương chưa thực sự thật lòng với bạn. Các bạn nam thì nên bớt nóng tính lại kẻo có ngày vừa hỏng việc vừa mất hết bạn bè thân cận.



Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo sách tử vi 12 con giáp tiết lộ sắp tới, người tuổi Ngọ sẽ nhận nhận được ngôi sao may mắn, mở rộng hầu bao nhận tiền bạc của cải trong thời gian tới. Lúc này, bạn không cần lo lắng việc thiếu tiền bạc bởi Thần Tài gõ cửa, của cải tự tìm đến nhà.

Con giáp tuổi Ngọ cũng có cơ hội thực hiện được lý tưởng của mình. Những điều may mắn và giàu có đến trong 3 năm tới có lẽ người tuổi Ngọ cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng đây không phải là giấc.



Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần nhận được nhiều lời khen trong công việc. Công việc ổn định, mọi việc đều được bạn hoàn thành vô cùng xuất sắc. Không chỉ đồng nghiệp và cấp trên cũng rất thích sự nỗ lực của bạn.

Tình duyên cũng đang trải qua sự thăng hoa, hạnh phúc. Cả hai có thể suy nghĩ đến một chuyến du lịch ngắn ngày bên nhau để hâm nóng thêm tình cảm.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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