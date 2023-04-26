Đúng 12h2p trưa mai, thứ Năm 27/4/2023: 3 con giáp gặp vận Tam Tai, có hung có cát, cần chú ý đến những nơi đông người, đề phòng tai ương

Tâm linh - Tử vi 26/04/2023 17:37

Theo tử vi tháng 4/2023, những con giáp sau cần chú ý đề phòng các tai họa trong ngày mới.

Tuổi Mùi 

‏Người tuổi Mùi là những người thực tế, sẵn sàng làm việc chăm chỉ và không ngại khó khăn, khoảng thời gian này tài vận rất tốt, sự nghiệp phát triển thuận lợi, nhờ có sao tốt chiếu rọi nên tài lộc vượng phát, vận khí sẽ giúp cuộc sống của bạn có biến động lớn, tuy có vất vả nhưng thành công sẽ âm thầm gõ cửa. ‏

‏Đặc biệt trong tháng 4 này, đời sống của người tuổi Mùi sẽ được nâng cao ít nhiều, cũng như được phù hộ về mặt tài lộc nhiều hơn. Hiện tại có rất nhiều cơ hội để kiếm tiền, tuy nhiên, bạn vẫn phải không ngừng nâng cao năng lực bản thân, cộng với tài vận sẵn có, chắc chắn tiền sẽ đầy két.

Đúng 12h2p trưa mai, thứ Năm 27/4/2023: 3 con giáp gặp vận Tam Tai, có hung có cát, cần chú ý đến những nơi đông người, đề phòng tai ương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai không diễn ra tốt đẹp như bản mệnh nghỉ. Sự xuất hiện của tiểu nhân đòi hỏi người tuổi này cần học cách lắng nghe ý kiến của người khác thay vì đề cao quan điểm của bản thân. 

Đúng 12h2p trưa mai, thứ Năm 27/4/2023: 3 con giáp gặp vận Tam Tai, có hung có cát, cần chú ý đến những nơi đông người, đề phòng tai ương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Theo tử vi cá nhân hàng ngày, vận trình của Tuổi Hợivào Thứ Năm 27/04/2023 này bị hung vận cản trở nên dù đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng được như mong đợi. Con giáp này cần xem lại cách thức làm việc, có thể bản thân đang thiếu tinh thần hợp tác với mọi người xung quanh.

Trên phương diện tình cảm, Tuổi Hợi sẽ thấy một chút muộn phiền vì chuyện tình yêu không được suôn sẻ như ý. Hết công việc lại tới tình cảm gặp nhiều rắc rối, con giáp này cảm thấy vô cùng chán chường, mệt mỏi. Đối phương không thông cảm cho những áp lực mà Tuổi Hợi đang phải trải qua. Hai bạn cần một khoảng lặng để cả hai có thể suy nghĩ thấu đáo hơn.

Tuổi Hợi có thể sẽ gặp phải mâu thuẫn với thành viên trong gia đình vì chuyện tình cảm của mình. Cha mẹ lúc nào cũng mong con có nơi chốn ấm êm nhưng quan điểm của con giáp này có phần khác biệt, dẫn đến tranh cãi gay gắt. Hãy bình tĩnh giải thích và thuyết phục những người yêu thương mình.

Đúng 12h2p trưa mai, thứ Năm 27/4/2023: 3 con giáp gặp vận Tam Tai, có hung có cát, cần chú ý đến những nơi đông người, đề phòng tai ương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 27/4/2023: 3 tuổi được Thần Tài hiển linh ban lộc, đánh đâu thắng đó, TRÚNG ĐỘC ĐẮC TIỀN TỶ cuối ngày

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 27/4/2023: 3 tuổi được Thần Tài hiển linh ban lộc, đánh đâu thắng đó, TRÚNG ĐỘC ĐẮC TIỀN TỶ cuối ngày

Theo tử vi con giáp, những tuổi này may mắn được Thần Tài chỉ đích danh ban cơn mưa tài lộc.

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