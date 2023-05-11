Đúng 12h05 ngày 12/5: 3 con giáp được trời ban phước lành, ban luôn tài lộc và phú quý – đích thị ‘bên ngoài xinh đẹp bên trong nhiều tiền’ trong vòng 13 ngày tới

Vận tiền bạc của tuổi Thìn có nhiều biến động. Bạn luôn nghĩ ra rất nhiều cách kiếm tiền nhưng chưa thực sự như ý. Đừng nản lòng, cứ tiếp tục cố gắng thì thành công sẽ sớm mỉm cười với bạn.

Chuyện tình cảm yên bình giúp bạn cảm thấy nhẹ lòng, thư thái. Bạn nhớ phải trân trọng người ấy nhé, đối phương thực sự rất hiểu và là chỗ dựa vững chắc cho bạn.

Thiên Quan ngáng trở, người tuổi Mão có thể sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn trong công việc. Cấp trên gây khó dễ khiến bạn không thể nào thoải mái phát huy được khả năng của mình. Với người làm lãnh đạo, bạn có thể phải nhận sự phản đối của cấp dưới, có thể là vì từ trước tới nay, bạn luôn làm việc theo ý mình mà ít khi chịu lắng nghe. Hãy thay đổi cách làm việc để tập thể có thể hợp tác với nhau ăn ý hơn.

Hải Thượng Lãn Ông, nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi của 12 con giáp mang đến dấu hiệu chẳng lành đối với tuổi Tý trên phương diện xã giao. Con giáp này cần hạn chế mâu thuẫn, xích mích với người khác, khiến chuyện bé xé ra to, phải tốn thời gian khắc phục. May mắn là phương diện tài chính của con giáp này không có điều gì đáng lo. Nếu trước đây đã dành nhiều thời gian cho các công việc làm thêm thì nay là lúc bản mệnh nhận về những thành quả xứng đáng, khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Vận trình tình cảm lại chưa có tiến triển nào đáng kể. Người độc thân chớ nên ngây thơ tin vào lời dụ dỗ, rủ rê của những đối tượng mình chưa thực sự hiểu rõ. Nếu bản mệnh quá dễ dãi thì dễ phải nhận lấy tổn thương hoặc rắc rối trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm