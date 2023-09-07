Đúng 12h trưa ngày 7/9/2023: 3 con giáp ngồi không cũng dính họa, bị tiểu nhân quấy phá, tung lời đồn thất thiệt, cần đề phòng những điều sau

Tử vi hôm nay ngày 7/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay học cách kiểm soát bản thân trước những thông tin tiêu cực.

Công việc: Người tuổi Thìn đảm nhận những công việc mới thuận lợi, làm việc luôn quan tâm đến người khác.

Tài lộc: Tài lộc có thể là mối quan tâm lớn, nhưng bạn thường xem nhẹ và âm thầm học hỏi.

Sức khoẻ: Hạn chế du lịch mạo hiểm một mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuy gặp nhiều vấn đề trong ngày mới nhưng người tuổi Thân được cát tinh che chở nên vận trình sau 7/9 cũng khá tốt. Bản mệnh còn có quý nhân nâng đỡ, đưa đường chỉ lối nên có thể đi đúng hướng, không sợ chọn sai.

Trong giai đoạn này, tài lộc của người tuổi Thân không ngừng tăng lên. Bản mệnh không chỉ nỗ lực không ngừng để tìm kiếm cơ hội mà cũng đón nhận tin vui liên tiếp. Nhìn chung, cuộc sống của người tuổi Thân khá ổn định, không gặp khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 7/9/2023 hôm nay, tuổi Sửu nên chi tiêu một cách tiết kiệm và không nên nuôi ý định đầu tư. Nếu đưa ra những quyết định sai lầm, có thể bản mệnh sẽ phải tốn một khoản lớn tiền.

Tốt nhất, con giáp này nên bước chậm lại, dành thời gian để nghĩ lại những việc đã qua và tự rút ra kinh nghiệm. Sau mỗi lần thất bại, bản mệnh cần rút ra được những kinh nghiệm hữu ích, như vậy thì sau này mới có thể gặt hái thành công.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới, di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những nơi ở hướng chính Nam phía ngoài phòng, giường nằm ngủ và phòng vệ sinh. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.