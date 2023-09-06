Đúng 12h trưa nay, thứ Tư 6/9/2023: 3 con giáp tiền tài hao hụt, tình cảm biến động, rắc rối công việc

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Tư ngày 6/9/2023 hôm nay, công việc của Tuất không thuận lợi. Những tưởng sẽ thành công vang dội nhưng cuối cùng lại thất bại nặng nề khiến bao công sức đổ bể. Người kinh doanh gặp tiểu nhân cạnh tranh làm ăn, muốn bỏ cuộc ngay lúc này.

Nhưng vận trình tình cảm kém suôn sẻ. Hãy nhớ chỉ có mình mới giúp được mình thoát khỏi khó khăn thôi, đừng trông chờ bạn bè. Với những người đang thất tình, xa nhau chính là do duyên phận, người không thuộc về mình bản mệnh có níu kéo cũng vô ích.

Cũng may tài chính không chịu ảnh hưởng xấu. Con giáp này linh hoạt, tùy cơ ứng biến nên có đồng ra đồng vào, không phải vất vả vì chuyện tiền nong trong ngày này. Bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu cho bản thân và gia đình.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hôm nay ngày 6/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay hạn chế ra những nơi đông đúc, bạn dễ lạc đường.

Công việc: Người tuổi Tỵ trong công việc rất tập trung, chưa có kinh nghiệm, nhưng biết cách tiếp thu và hỏi hỏi.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm bạn dành cho đối phương chân thành, nhưng lại nhận nhiều quả đắng.

Tài lộc: Tiền bạc tốn nhiều cho các bữa tiệc gặp đối tác thân quen.

Sức khoẻ: Nơi đông đúc dễ lây các mầm bệnh không đáng có, hạn chế ra ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi hôm nay ngày 6/9/2023 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tý luôn gặp phải những kẻ tiểu nhân ngáng đường khiến cho kế hoạch gần hoàn thành lại bị công cốc. Có kẻ còn nẫng tay trên của bạn, làm bẽ mặt bạn với đồng nghiệp và cấp trên mà bạn vẫn phải nín nhịn cho qua.

Chuyện tài chính cũng có nhiều vấn đề kéo theo khiến tiền tài hao hụt, kiếm được ít mà tiêu lại nhiều. Tháng 9 này mức chi tiêu của bạn phải bằng gấp 5 lần những tháng trước. Bạn cảm thấy bế tắc, có lúc không muốn cố gắng nữa vì kiếm mãi cũng vẫn không ra tiền lại còn bị bạn bè chơi xấu, lừa lọc.

Cũng vì chuyện này mà bạn phải suy nghĩ quá nhiều, mệt mỏi triền miên dẫn tới sức khỏe sa sút. Người ấy lại không ở bên để động viên quan tâm bạn nên càng làm bạn nghi ngờ tình cảm của đối phương, mọi thứ đang trên đà rạn nứt.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!