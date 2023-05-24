Đúng 12h trưa nay, thứ Tư 24/5/2023: 3 con giáp có hạn tam tai, làm ăn khốn khó, sức khỏe hao tổn, dễ bị hãm hại và vướng họa kiện tụng

Tử vi tháng mới nói rằng, chịu tác động của Xung Thái Tuế, thêm Âm Sát hung tinh đe dọa, sự nghiệp của bản mệnh ảm đạm vô cùng. Con giáp này dù có rất nhiều cố gắng nhưng cũng khó tìm được cơ hội để khẳng định mình. Không phải do bạn không có năng lực, chủ yếu tiểu nhân vận sẽ ngăn cản những bước phát triển của bản mệnh. Cạnh tranh, thị phi cũng khá lớn, nếu không đủ sáng suốt thì sẽ gặp nhiều bất lợi.

Con giáp này còn đang phải chịu nhiều áp trong công việc và chuyện tiền bạc nên chẳng mấy quan tâm đến chuyện tình cảm. Mối quan hệ lứa đôi vì thế ngày càng lạnh nhạt và xa cách, xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Người độc thân cũng chẳng mấy để tâm tới việc tìm người tâm đầu ý hợp, cứ để mặc mọi thứ, tình hình không có nhiều thay đổi.

Tài vận trong tháng không được tốt do có hung tinh chủ hao tài chiếu mệnh. Người làm công ăn lương vẫn chưa thể chạm tay tới mục tiêu được thăng chức tăng lương. Thời điểm này chưa thích hợp để đầu tư, con đường kiếm tiền bị nhiều yếu tố ngăn trở, tài lộc cũng dễ hao hụt, chớ nên vội vàng kẻo lợi bất cập hại.

Sức khỏe của người tuổi Tuất xuất hiện tình trạng hư nhược, yếu ớt do Nguyệt Lệnh lâm Mộ gây ra. Những người đang có sự nghiệp chông chênh lúc này có vẻ đang suy nghĩ quá nhiều, căng thẳng vì công việc nên nhiều đêm mất ngủ, ăn uống không ngon miệng. Bên cạnh đó cũng cần chú ý giữ an toàn cho bản thân khi tham gia giao thông và làm việc chân tay, máy móc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Tư ngày 24/5/2023 hôm nay, tuổi Thìn dễ gặp những xui xẻo xảy liên quan đến chính quyền, cấp trên, bức xúc mà không nói ra được. Con giáp này làm đúng trăm lần không ai thấy nhưng chỉ cần làm sai một lần là người ta có cớ để nói.

Về tài lộc không có gì phải nghĩ ngợi, con giáp này chỉ cần chăm chỉ làm việc, nhiệt tình với nhiệm vụ được giao thì sẽ có thu nhập xứng đáng. Một vài người có thêm thu nhập bên ngoài nhưng không đáng kể vì vậy vẫn nên tập trung vào công việc chính.

Vận trình tình cảm có bước tiến triển mới. Con giáp này không còn thiếu tự tin về bản thân, đây là một dấu hiệu vô cùng tốt. Nếu chưa có người yêu thì nên năng tới các buổi gặp gỡ, tụ tập bạn bè vì có thể gặp được bạn đời của mình trong những dịp đó.

Giờ tốt trong ngày: 11h -13h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nếu chỉ nhìn qua, không ít người cho rằng tuổi Hợi là một con giáp “vô ưu vô lo”, lúc nào cũng thích cảnh an nhàn và không có sức cạnh tranh. Thế nhưng trên thực tế, đây là một con giáp siêng năng, dũng cảm và vô cùng kiên định. Trong công việc và cuộc sống, người tuổi Hợi thường âm thầm hành động, cố gắng vượt qua khó khăn dù gặp phải nghịch cảnh và luôn mang theo thái độ lạc quan, tích cực.

Thời gian tới, nhờ vào sự chịu khó, chí tiến thủ và may mắn trời ban, người tuổi Hợi hứa hẹn sẽ gặt hái được nhiều thành công mới trong sự nghiệp. Mặc dù được cấp trên giao phó cho không ít nhiệm vụ “khó nhằn” thì tuổi Hợi chẳng bao giờ nao núng. Họ luôn cho rằng, những khó khăn này không phải thử thách mà chính là cơ hội để tuổi Hợi thể hiện tài năng của bản thân và “ghi điểm” trong mắt cấp trên. Con giáp này sẽ không phải vất vả kiếm tiền vì nhận được sự giúp đỡ của quý nhân xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!