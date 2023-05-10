Đúng 12h trưa nay, thứ Tư (10/5/2023): Thần Tài hiển linh ban lộc cho 3 con giáp sau, nhận tiền tỷ cuối ngày, ung dung hưởng lộc trời

Tâm linh - Tử vi 10/05/2023 11:33

Theo bản đồ tử vi, 3 con giáp sau vào ngày mới được Trời thương, Phật độ, sắp có may mắn về tài lộc, tình tiền đỏ thắm.

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày mai cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra tương đối hanh thông, thuận lợi. Nhờ có Quý Nhân chiếu mệnh, người tuổi này dễ dàng khẳng định được năng lực của mình trong công việc, có thể vượt qua khó khăn một cách ngoạn mục. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Con giáp này tìm được nhiều cơ hội để nâng cao nguồn thu nhập của mình. Mặc dù vậy, bạn cũng cần có kế hoạch chi tiêu khoa học kẻo mất tiền oan uổng. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm đang tiến vào giai đoạn quan trọng. Những cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu có thể đi tới những quyết định quan trọng nhờ có Quý Nhân tương trợ. 

Đúng 12h trưa nay, thứ Tư (10/5/2023): Thần Tài hiển linh ban lộc cho 3 con giáp sau, nhận tiền tỷ cuối ngày, ung dung hưởng lộc trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Tư ngày 10/5/2023 hôm nay, tuổi Thân được nâng đỡ trong sự nghiệp. Số vất vả nhưng lúc nào cũng có việc để làm, chẳng lo thất nghiệp. Ngày nghỉ vẫn có thể kiếm thêm ở bên ngoài nhờ tài lẻ của bản thân.

Thêm vào đó, con giáp này còn có lộc ăn uống, quà cáp, phúc lộc dồi dào hưởng từ người thân, bạn bè. Tuổi Thân càng có thân hình đầy đặn thì càng có phúc, không nên vất vả giảm cân kẻo mất lộc.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Thân dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè. Con giáp này biết cân bằng giữa tình cảm và công việc nên chẳng bao giờ để ai phải phật ý, tình yêu đôi lứa ngọt ngào khiến bao người ghen tị.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tỵ

Đúng 12h trưa nay, thứ Tư (10/5/2023): Thần Tài hiển linh ban lộc cho 3 con giáp sau, nhận tiền tỷ cuối ngày, ung dung hưởng lộc trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 10/5/2023 hôm nay, tuổi Tý làm việc gì cũng chắc chắn, cần cù. Trong khi bao người đang chán ngán với công việc hiện tại thì bản mệnh lại kiên cường, tự động viên bản thân cố gắng nên có thể được cất nhắc tăng lương.

Thêm vào đó, con giáp này ăn nói khéo léo, các mối quan hệ xã giao rất thuận lợi. Bản mệnh đi đâu cũng được mọi người quý mến, dù đôi lúc có chút trầm tính nhưng rất biết cân bằng các mối quan hệ, sống biết điều.

Nhưng trong ngày hôm nay, tài vận dễ gặp rủi ro. Đi ra ngoài, con giáp này nhớ bảo quản tài sản cá nhân kỹ càng, không để xe lung tung. Khi tham gia giao thông cũng phải cẩn thận, chấp hành nghiêm luật giao thông để không bị phạt tiền.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Sửu

Đúng 12h trưa nay, thứ Tư (10/5/2023): Thần Tài hiển linh ban lộc cho 3 con giáp sau, nhận tiền tỷ cuối ngày, ung dung hưởng lộc trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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