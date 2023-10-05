Đúng 12h trưa nay, thứ Năm (5/10/2023): 3 con giáp có vận đen đeo bám, vướng họa thị phi, cẩn thận xui xẻo đủ đường

Bước sang ngày 5/10, người tuổi Mão sẽ phải đối mặt với nhiều thay đổi, điều này khiến bạn hoang mang không biết xoay chuyển tình huống như thế nào.

Đồng nghiệp mâu thuẫn, người bạn tri kỉ cũng hiểu lầm bạn vì chuyện này. Mất tiền, mất bạn làm cho tuổi Mão thực sự sa sút tinh thần, sức khỏe đi xuống.

Tháng 6 bạn bị hao tiền tốn của, công việc lại không như ý làm bạn thực sự chênh vênh. Bạn còn tưởng dự án này là cơ hội thăng tiến nhưng không ngờ lại hỏng trong gang tấc vì người khác chen vào.

Tháng này không hợp để đầu tư vốn làm ăn kinh doanh dù dưới bất cứ hình thức nào. Cứ đi làm rồi về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe đi nhé. Cố gắng chăm sóc bản thân mình thật nhiều, đừng để sai một li đi một dặm, mất việc mất tất cả.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hôm nay ngày 5/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ làm việc quá sức, cần tĩnh dưỡng.

Công việc: Hôm nay, công việc người tuổi Tỵ làm việc rất nhiều, tăng ca giải quyết hết các dự án.

Tình cảm: Bạn cô đơn đã lâu, giờ đây đã tìm được người cùng bạn hạnh phúc lâu dài.

Tài lộc: Thu nhập tốt hay không là bản thân bạn biết, không cần phải chịu đựng người khác nói.

Sức khỏe: Cân bằng thời gian, nghỉ ngơi khi bạn đã làm việc quá nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Năm ngày 5/10/2023 hôm nay, tuổi Thân gặp không ít trắc trở. Hầu hết các phương diện đều gặp trở ngại, kế hoạch đổ bể khiến bản mệnh tốn nhiều công sức để xoay sở và khắc phục hậu quả. Con giáp này có thể sẽ bị khiển trách vì đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ trong ngày.

Tuổi Thân cần phải chấn chỉnh lại tinh thần làm việc, đừng để những vấn đề ngoài lề khiến mình mất tập trung, lơ là trong công việc. Đặc biệt, bản mệnh nên tránh những câu chuyện phiếm nơi công sở, cẩn thận chúng sẽ mang đến thị phi ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín cá nhân của mình.

Vận trình tình cảm cũng khá hơn là bao khi mâu thuẫn ngày một nhiều hơn. Con giáp này và đối phương có những hiểu lầm do hai người không có thời gian để chia sẻ, quan tâm nhau, cùng bận rộn với công việc riêng của mình.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.