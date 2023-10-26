Đúng 12h trưa nay, thứ Năm (26/10/2023): 3 con giáp gặp thời vượng phát, ngồi không hưởng lộc, làm gì cũng như ý

Tâm linh - Tử vi 26/10/2023 11:00

Tử vi hôm nay ngày 26/10/2023 của 12 con giáp cho thấy 3 tuổi sau bắt đầu có bước chuyển biến tích cực, cần nắm bắt tốt cơ hội để không bỏ lỡ vận may.

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Năm ngày 26/10/2023 hôm nay, tuổi Tuất tìm ra cách gây ấn tượng với lãnh đạo. Rất có thể cấp trên sẽ phân công cho bản mệnh nhiệm vụ trọng đại giúp sự nghiệp phát triển nhanh chóng hơn.

Con giáp này hãy tin tưởng hơn nữa vào khả năng của chính mình. Dù người ngoài bàn ra tán vào thế nào đi nữa, chỉ cần bản mệnh tập trung vào nhiệm vụ để hoàn thành cho tốt thì sẽ khẳng định được vị thế của mình trong tập thể.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày thích hợp để cầu tài, cầu phúc, tế tự. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, như vậy mới gặp được nhiều may mắn.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần

Đúng 12h trưa nay, thứ Năm (26/10/2023): 3 con giáp gặp thời vượng phát, ngồi không hưởng lộc, làm gì cũng như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Trong 12 con giáp, tuổi Hợi nổi tiếng là người nhạy cảm, tinh tế, sáng tạo và giàu trí tưởng tượng. Bên cạnh đó, họ cũng giỏi thể hiện và thấu hiểu cảm xúc của người khác. 

Những người tuổi Hợi sẽ có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp trong hôm nay khi được giao các dự án quan trọng. Mặc dù có thể gặp phải không ít khó khăn nhưng đây là cơ hội để người tuổi Hợi thể hiện tài năng và sự sáng tạo của bản thân. Về mặt tài chính, họ cũng sẽ được hưởng lợi từ các khoản đầu tư tưởng chừng đã thua lỗ trước đây.

Đây là giai đoạn ngừoi tuổi Hợi cần duy trì thái độ tích cực và phát huy tối đa khả năng sáng tạo, trí tưởng tượng của mình. Về quản lý tài chính, họ nên tập trung vào việc lập kế hoạch tài chính hợp lý và không mua sắm một cách lãng phí.

Đúng 12h trưa nay, thứ Năm (26/10/2023): 3 con giáp gặp thời vượng phát, ngồi không hưởng lộc, làm gì cũng như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi hôm nay ngày 26/10/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu bạn giỏi yêu thương người khác, biết cách giúp mọi người xung quanh vui vẻ. 

Công việc: Trong công việc, người tuổi Sửu rất giỏi trong việc lãnh đạo.

Tình cảm: Trong tình yêu, tình cảm bạn đủ đầy, giúp đối phương hiểu thấu tất cả những suy nghĩ bạn mong muốn.    

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn giỏi thông dịch, luôn mang đến những niềm vui tài lộc lớn.

Sức khoẻ: Thói quen sinh hoạt cần thay đổi để cải thiện sức khỏe.

Đúng 12h trưa nay, thứ Năm (26/10/2023): 3 con giáp gặp thời vượng phát, ngồi không hưởng lộc, làm gì cũng như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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