Đúng 12h trưa nay, thứ Bảy (2/9/2023): 3 con giáp được cát tinh thúc vượng nhân duyên, báo hiệu hỷ sự liên tiếp, vận trình tình cảm tươi sáng

Tử vi hôm nay ngày 2/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hôm nay làm việc gì cũng may mắn, ai cũng yêu thích.

Tình cảm: Hôm nay, bạn có buổi hẹn hò cùng người bạn ở xa.

Công việc: Người tuổi Dậu tuy không giỏi hết công việc, nhưng may mắn luôn mỉm cười cùng bạn.

Tài lộc: Đi đến nhiều nơi tìm cơ hội học hỏi, kinh doanh tốn khá nhiều chi phí.

Sức khỏe: Đi đường cần cẩn thận, tránh để những vật khác làm cản trở bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đường tiền bạc được Tam Hội cục nâng đỡ nên Tý không có thiệt hại về tiền trong ngày này. Họa lớn được biến thành họa nhỏ, họa nhỏ thì được tiêu tan. Bạn đang có công việc tốt nên hãy chú ý đầu tư, phát triển kỹ năng nghề nghiệp chứ đừng mải mê tìm thêm việc bên ngoài.

Mặt tình cảm cũng may mắn không kém. Bản mệnh dù là nam hay nữ thì đều có sức hấp dẫn đáng nể khiến người khác phải chủ động thể hiện tình cảm và sự yêu mến đối với mình. Người có gia đình thì hiểu ý con cái, dạy con rất tốt, bình tĩnh trong mọi trường hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Ngày mới 2/9, tuổi Tuất là sẽ nhận thấy sự chuyển mình rõ rệt trong công việc làm ăn, gặp nhiều cơ hội tốt về tài lộc. Tử vi dự báo rằng, tuổi Tuất liên tục gặp may mắn trong năm mới. Họ được quý nhân giúp đỡ nên làm gì cũng hanh thông, thuận lợi.

Nếu biết nắm bắt cơ hội, bản mệnh có thể thành công trong lĩnh vực đầu tư và thu về một khoản tiền lớn.Họ được quý nhân giúp đỡ nên làm gì cũng hanh thông, thuận lợi.

Ở phương diện tài lộc, các kế hoạch đầu tư, kinh doanh của tuổi Tuất đều thu về kết quả rực rỡ ngoài mong đợi. Thừa thắng xông lên, tuổi Tuất sẽ kiếm bộn tiền nhờ những kế hoạch táo bạo họ vạch ra. Bạn đang được Thần Tài chiếu mệnh nên đừng chần chừ để lỡ cơ hội.

Với bản tính thông minh, nhanh nhạy, cộng thêm quý nhân giúp đỡ, con đường công danh, tài lộc của tuổi Tuất năm tới rất rạng rỡ. Đặc biệt vào dịp cuối năm, những cơ hội làm giàu tới ồ ạt. Các bạn sẽ có rủng rỉnh tiền tiêu, mua được nhiều bất động sản, tích lũy được nhiều tài sản khác.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.