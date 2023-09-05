Đúng 12h trưa nay, thứ Ba (5/9/2023): 3 con giáp bước qua đại hạn, bứt phá thần tốc, may mắn giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 05/09/2023 09:47

Bên cạnh vận trình tài lộc, chuyện tình cảm của 3 con giáp này cũng có dấu hiệu chuyển biến rất tích cực.

Tuổi Thân 

Vận quý nhân của người tuổi Thân tăng lên trong tháng này, nhờ thế mà mọi sự đều thuận lợi vì được nhiều người giúp sức. Thậm chí, bản mệnh còn được giúp đỡ để gây ấn tượng với cấp trên, nhờ thế được giao cho phụ trách những nhiệm vụ quan trọng.

Cát tinh mang tới vận may cho người tuổi Thân về tiền bạc. Bản mệnh có thể kiếm được nhiều tiền mà không phải tốn quá nhiều công sức. Một số người còn có cơ hội phát tài nhỏ nên hãy tận dụng tốt những điều kiện thuận lợi đang có.

Với các cặp đôi, người tuổi Thân và một nửa của mình khá tâm đầu ý hợp. Nếu trước đây hai người có căng thẳng thì đây là thời điểm để có thể hóa giải tất cả.

Người độc thân có khiếu hài hước lại thông minh nên rất dễ thu hút người khác giới. Dù bận rộn đến mấy thì cũng đừng quá ưu tiên công việc mà quên đi chuyện tình cảm, nhớ phân bổ thời gian hợp lý để hẹn hò nhé.

Đúng 12h trưa nay, thứ Ba (5/9/2023): 3 con giáp bước qua đại hạn, bứt phá thần tốc, may mắn giàu có hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Ba ngày 5/9/2023 hôm nay, tuổi Ngọ có cát vận khá vượng. Con giáp này tìm được nguồn cảm hứng, đam mê và động lực làm việc, không để cho những khó khăn trước mắt cản trở. Bản mệnh cho thấy tinh thần hăng say và hào hứng hơn bao giờ hết.

Vận tài chính cũng có dấu hiệu chuyển biến rất tích cực. Con giáp này dựa vào chính năng lực để kiếm tiền và thành quả nhận được vô cùng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Bản mệnh có thể hài lòng và yên tâm với tình hình tài chính của mình.

Lại thêm tình duyên khởi sắc càng khiến cho tinh thần của tuổi Ngọ tốt hơn. Con giáp này có thể nhanh chóng tìm được tình yêu của đời mình vào những tình huống bất ngờ nhất. Các cặp đôi đang có cơ hội để hâm nóng tình cảm, khẳng định mối quan hệ bền chặt.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Đúng 12h trưa nay, thứ Ba (5/9/2023): 3 con giáp bước qua đại hạn, bứt phá thần tốc, may mắn giàu có hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi hôm nay ngày 5/9/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu không lo thiếu tiền, bạn luôn chăm chút bản thân tốt.

Công việc: Người tuổi Sửu công danh có sẵn, chỉ việc học xong và phát triển sự nghiệp theo ý muốn.

Tình cảm: Mối quan hệ cả hai nhiều lần không có tiếng nói chung.

Tài lộc: Tiền bạc không lo thiếu, bạn tập trung tinh thần nỗ lực kiếm thêm thu nhập. 

Sức khoẻ: Thường ốm vặt, cố gắng cải thiện sức khỏe bản thân.

Đúng 12h trưa nay, thứ Ba (5/9/2023): 3 con giáp bước qua đại hạn, bứt phá thần tốc, may mắn giàu có hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 3 giờ 0 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 3 giờ 15 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 3 giờ 45 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng