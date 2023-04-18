Đúng 12h trưa nay, thứ Ba (18/4/2023): 3 con giáp ngồi không cũng dính họa, bị tiểu nhân quấy phá, tung lời đồn thất thiệt, nên đề phòng những điều sau

Tâm linh - Tử vi 18/04/2023 12:00

Theo tử vi, 3 con giáp không mấy may mắn trong hôm nay có hung tinh chiếu mệnh, dễ gây nên ồn ào thị phi.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 18/4/2023 hôm nay, tuổi Tỵ phải đưa ra những quyết định quan trọng, thậm chí có ảnh hưởng tới tương lai của mình. Song chỉ cần giữ được bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo, bản mệnh hoàn toàn có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt và phù hợp nhất với bản thân.

Con giáp này hãy cứ tự tin vào chính mình. Chỉ có bản mệnh chứ không phải ai khác, mới biết rõ mình cần gì, mình có ưu thế ở đâu nên công việc không cần phải băn khoăn trước sau mà đã có định hướng sẵn cho bản thân. Hãy dùng sự quyết đoán để quyết định tương lai.

Tuy nhiên, con giáp này dễ hành xử nóng nảy với nửa kia khi cả hai xảy ra bất đồng quan điểm. Mâu thuẫn bị lên đến đỉnh điểm do nhiều điều dồn nén, tích tụ từ trước đó. Điều này khiến bản mệnh rối như tơ vò và cảm thấy hết sức mệt mỏi.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Đúng 12h trưa nay, thứ Ba (18/4/2023): 3 con giáp ngồi không cũng dính họa, bị tiểu nhân quấy phá, tung lời đồn thất thiệt, nên đề phòng những điều sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp dưới tác động của cục diện Tương Hình, người tuổi Dậu có phần cảm tính hơn thường ngày. Những quyết định bạn đưa ra trong ngày có thể chưa thực sự suy tính kỹ càng, mà chỉ dựa vào cảm quan cá nhân, đến khi mắc phải sai sót mới hối hận vì sự chủ quan của bản thân thì đã muộn. 

Ngày này dù có tài tinh Chính Tài chiếu mệnh nhưng may mắn chỉ tới với người xông xáo và chăm chỉ, còn nếu chỉ ôm tư tưởng lười biếng và ăn sẵn, sẽ chẳng có thay đổi nào xảy ra với bạn. Nỗ lực cải thiện thu nhập chỉ có thể thành công khi bạn tự mình giành lấy cơ hội. 

Hỏa – Kim xung khắc khiến đường tình duyên có phần ảm đạm. Người độc thân có phần tập trung vào công việc nhiều hơn nên vẫn muốn tiếp tục cuộc sống một mình, song nhiều lúc không tránh khỏi cảm giác cô đơn. Các cặp đôi dễ có sứt mẻ vì những bất đồng, tranh cãi.

Đúng 12h trưa nay, thứ Ba (18/4/2023): 3 con giáp ngồi không cũng dính họa, bị tiểu nhân quấy phá, tung lời đồn thất thiệt, nên đề phòng những điều sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tử vi vui hôm nay ngày 18/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi có nhiều suy nghĩ tích cực cho tương lai của bạn và người yêu. 

Công việc: Người tuổi Hợi hoàn thành công việc đúng hạn được giao, được cấp trên đánh giá năng lực cao. 

Tình duyên: Tình cảm có chuyển biến tốt, cả hai có nhiều niềm tin cho tương lai.  

Tài lộc: Tiền bạc chung chi nhiều cho bữa tiệc sang trọng.

Sức khỏe: Đau cổ vai gáy phần lớn đến từ dáng ngồi và tư thế ngủ.

Đúng 12h trưa nay, thứ Ba (18/4/2023): 3 con giáp ngồi không cũng dính họa, bị tiểu nhân quấy phá, tung lời đồn thất thiệt, nên đề phòng những điều sau - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

Tử vi ngày mai, thứ Ba (18/4/2023): 3 con giáp này chuẩn bị phát tài phát lộc, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến

Tử vi ngày mai, thứ Ba (18/4/2023): 3 con giáp này chuẩn bị phát tài phát lộc, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến

Tử vi cho biết những con giáp này vạn sự hanh thông, may mắn vô cùng. Cùng xem xem bạn có là gon giáp được Thần Tài gọi tên trong hôm nay không nhé.

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