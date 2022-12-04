Đúng 12h trưa nay 4/12, TOP 3 con giáp này vận trình có chuyển biến tích cực, tình - tiền lên hương, gia đạo ngập hỷ sự, cặp đôi hài hòa, vợ chồng hạnh phúc

Theo tử vi hôm nay CN ngày 4/12/2022 của 12 con giáp cho thấy, tuổi Mùi đón nhận tin tốt lành trong vận trình tài lộc. Có thể là được cho tiền hoặc may mắn trúng thưởng, trúng xổ số… Con giáp này cũng là người phóng khoáng nên sẵn sàng dùng tiền này để mời mọi người ăn uống. Bản mệnh cũng cần quản lý chặt chẽ nguồn tài chính của mình để không chi tiêu lãng phí.

Mùi Hợi bán hợp, người tuổi Mùi cảm thấy khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm của mình, song bạn đừng quá lo lắng, trái tim sẽ làm việc của nó. Hôm nay là thời điểm đào hoa khởi vượng, bạn sẽ có được nhân duyên như ý.

Trong công việc cũng như cuộc sống, tuổi Mùi đừng ngại khó ngại khổ vì nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. Mùi Hợi tam hợp giúp cho công việc của con giáp này hanh thông, thuận lợi, làm gì cũng có người giúp đỡ. Hãy tận dụng thời điểm tốt này để ký kết hợp đồng, bàn bạc kế hoạch làm ăn lâu dài.

Trong công việc cũng như cuộc sống, tuổi Mùi đừng ngại khó ngại khổ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi CN ngày 4/12/2012 của 12 con giáp cho thấy, ngày Ất Hợi hôm nay, tuổi Tý làm việc hoàn toàn thoải mái, tự do. Con giáp này đang có một công việc phù hợp với năng lực và sở thích, môi trường làm việc tốt, tinh thần tốt nên hiệu quả được cải thiện rõ rệt, cấp trên cũng đánh giá cao về sự thông minh, nhanh nhẹn này của bản mệnh.

Các mối quan hệ xã giao của tuổi Tý trong ngày CN này cũng khá tốt đẹp, đây là tài sản vô giá và cũng là nền tảng tốt hỗ trợ bản mệnh trong sự nghiệp cũng như cuộc sống hàng ngày. Vì vậy đừng chỉ tập trung vào công việc không thôi mà quên mất việc duy trì các mối quan hệ bền vững.

Các mối quan hệ xã giao của tuổi Tý trong ngày CN này cũng khá tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

CN này, tuổi Dậu sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng về mặt kinh tế. Tử vi nhắc Dậu hôm nay có thể sẽ bạn sẽ phải chịu nhiều khoản chi có thể phát sinh bất ngờ.

Hôm nay chuyện tình cảm của Dậu sẽ vô cùng may mắn, đặc biệt là với những người độc thân vì bạn có thể sẽ tìm được người ưng ý. Vận trình tình duyên của tuổi Dậu trong ngày CN này phát triển đúng như mong đợi, những mâu thuẫn hiểu lầm trước đó đã được hóa giải, các cặp đôi tìm được tiếng nói chung. Người độc thân cũng có cơ hội, tuy nhưng để chọn lựa được người phù hợp thì bản mệnh vẫn nên thận trọng một chút.

CN này, tuổi Dậu sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng về mặt kinh tế - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo