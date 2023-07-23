Mặc dù người tuổi Mão phải trải qua không ít thách thức với bao phen trầy trật nhưng kết quả cuối cùng sẽ khiến bản mệnh tự hào. Bản mệnh luôn cố gắng làm tốt mọi việc và không muốn ai phiền lòng về mình. Người tuổi Mão cũng luôn chu đáo và tận tâm với công việc mình được giao, làm hết khả năng để sớm tìm được cơ hội đổi đời.

Người tuổi Mão thể hiện được những đức tính tốt của mình ở nơi làm việc như chăm chỉ học tập, cần cù, siêng năng. Vậy nên bản mệnh thường được cấp trên tin tưởng và giao cho những nhiệm vụ quan trọng.

Với tính cách năng nổ, làm việc gì cũng có kế hoạch rõ ràng, người tuổi Mão không bị khuất phục trước hoàn cảnh, dù có khó khăn đến đâu cũng không bỏ cuộc.

Chủ nhật ngày 23/7/2023 hôm nay, những nỗ lực của người tuổi Mão sẽ tích lũy thành phúc khí, là thời điểm vận thế chuyển đổi, mọi vất vả, khó khăn đều trôi qua.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định Chủ nhật ngày 23/7/2023 hôm nay, tuổi Thân liều lĩnh với những ý tưởng táo bạo của mình. Con giáp này cũng có cơ hội thăng tiến rõ ràng hoặc phần thưởng xứng đáng với đóng góp của mình.

Tuy nhiên chuyện tình cảm của bản mệnh có thể phát sinh hiểu lầm. Mặt khác, con giáp này cần chú ý chăm sóc sức khỏe chu đáo hơn nếu không sức khỏe dần dần xuống dốc, đến lúc lại phải cấp tốc phục hồi.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày tốt, tạo tác mọi việc đều tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử đỗ đạt cao. Bản mệnh nên lưu ý để bố trí công việc cho được thuận lợi.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn. Với đầu óc tỉnh táo và nhanh nhạy, bạn nhanh chóng nắm bắt cơ hội và giành lợi thế trước đối thủ hoặc đồng nghiệp của mình.

Hãy tự tin thể hiện những ưu điểm của mình, bạn sẽ khiến cho nhiều người phải khâm phục. Tuy nhiên, khi gặt hái được thành công, bạn đừng nên kiêu ngạo kẻo khiến kẻ tiểu nhân chú ý, gây phiền phức cho bản thân.

Tuy nhiên, trong ngày Thủy vượng như hôm nay, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Nếu có thời gian, hãy tập luyện thể dục thể thao, chớ ngồi một chỗ quá lâu hoặc làm việc quá sức.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!