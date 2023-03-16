Đúng 12h trưa nay (16/3), may mắn mỉm cười, 3 con giáp cầu được ước thấy, hứng trọn lộc Thần Tài, tiền cứ vơi lại đầy, làm ăn trúng lớn, đổi vận trong 1 đêm

Tâm linh - Tử vi 16/03/2023 03:12

Đúng 12h trưa nay (16/3), vận số may mắn gửi đến 3 con giáp, gặt hái nhiều thành công, danh tài đủ đầy.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ giàu nghị lực, luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Đúng 12h trưa nay (16/3), con giáp này được “Phúc Tinh” phù hộ nên việc đen đủi trong thời gian trước đều được hóa giải hết.

Thời gian này, vận thế của con giáp này khởi sắc bừng bừng, tài lộ mở rộng, quý nhân giúp đỡ, vận may kéo đến, nhân duyên thuận lợi.

Đúng 12h trưa nay (16/3), may mắn mỉm cười, 3 con giáp cầu được ước thấy, hứng trọn lộc Thần Tài, tiền cứ vơi lại đầy, làm ăn trúng lớn, đổi vận trong 1 đêm - Ảnh 1
 Đúng 12h trưa nay (16/3), con giáp này được “Phúc Tinh” phù hộ nên việc đen đủi trong thời gian trước đều được hóa giải hết. Ảnh minh họa: Internet

Chính vì những điều trên mà cơ hội kiếm tiền của con giáp này ngày một nhiều. Người tuổi Ngọ làm công ăn lương sẽ có cơ hội nhận được khoản tiền thưởng lớn vì thành tích làm việc xuất sắc, còn những người làm ăn buôn bán sẽ có được những thương vụ kinh doanh đem lại lợi nhuận kếch xù.

Tuổi Sửu

Con giáp Sửu thời vận gần đây tương đối bình lặng, không có đột phá, tổng thể nhiều lúc còn thiếu thốn, không được đủ đầy. Tuy nhiên, trong bối cảnh vàng tăng giá cực mạnh, đây là thời điểm họ có thể thu lợi được từ số vàng tích lũy được trước đó.

Đúng 12h trưa nay (16/3), cát tinh “Thực Thần” phát huy tác dụng, thời gian này những cơ hội dần dần mở ra, tiền bạc và tin vui liên tục truyền về, những việc đình trệ trước đây nhận được cái kết viên mãn.

Đúng 12h trưa nay (16/3), may mắn mỉm cười, 3 con giáp cầu được ước thấy, hứng trọn lộc Thần Tài, tiền cứ vơi lại đầy, làm ăn trúng lớn, đổi vận trong 1 đêm - Ảnh 2
Đúng 12h trưa nay (16/3), cát tinh “Thực Thần” phát huy tác dụng, thời gian này những cơ hội dần dần mở ra. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu sắp tới không chỉ có tiến triển thuận lợi trong chuyện tiền bạc mà chuyện tình cảm cũng có những biến đổi mới mẻ, hạnh phúc hơn.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân rất tích cực, phóng khoáng trong cuộc sống cũng như công việc. Họ cũng là người có tinh thần cầu tiến nên thành tích trong và ngoài sự nghiệp đều rất tốt.

Con giáp này cũng luôn gặp được quý nhân và nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ quý nhân.

Đúng 12h trưa nay (16/3), họ sẽ có bước tiến quan trọng trong sự nghiệp nhờ có sự giúp đỡ của nhiều quý nhân. Đối với họ, một khoản thu nhập ổn định sẽ chảy vào túi, quý nhân mở cửa đón chào họ, sự nghiệp tiếp tục tăng tốc, cuộc sống năm sau sẽ thêm phần thuận lợi.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày mai, tử vi 16/3/2023, phúc khí dồn dập, 3 người tuổi này vừa may vừa hên, số đỏ ngập tràn, lãi hàng trăm tỷ đồng, vàng bạc chất đống

Đúng ngày mai, tử vi 16/3/2023, phúc khí dồn dập, 3 người tuổi này vừa may vừa hên, số đỏ ngập tràn, lãi hàng trăm tỷ đồng, vàng bạc chất đống

Tử vi 16/3/2023, đếm số may dành tặng cho 3 con giáp này, của cải cứ vơi lại đầy, thịnh vượng đủ đường.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi tử vi tử vi ngày

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 6 giờ 21 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 6 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 6 giờ 42 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 6 giờ 46 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều