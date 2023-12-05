Đúng 12h trưa mai, thứ Tư (6/12/2023): 3 con giáp tài vận khởi sắc, chính thức thoát nghèo, gia nhập hội đại gia trăm tỷ

Tử vi ngày 6/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất dù có nhiều chuyện buồn không thể kể được cùng ai, giờ đây đã có người san sẻ.

Tình cảm: Tình yêu có người san sẻ cùng nhau, cố gắng giành lấy những gì thuộc về.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc có thêm người đồng hành, cố gắng cùng nhau xây dựng công việc thuận lợi.

Tài lộc: Sử dụng đúng số tiền tiết kiệm vào công việc.

Sức khoẻ: Thể thao là bộ môn đồi hỏi sự chăm chỉ, luyện tập thể chất hằng ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Không chỉ là người tự tin, quyết đoán và cá tính, người tuổi Dần còn khao khát tự do và đầy tò mò về những điều chưa biết. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng tuổi Dần là một trong những con giáp lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết.

Đúng 6/12, những người thuộc bản mệnh này sẽ cảm nhận được một nguồn năng lượng "bùng nổ mạnh mẽ" trong chuyện tình cảm. Đặc điểm tính cách của người tuổi Dần giúp họ được truyền cảm hứng để bắt tay vào một cuộc hành trình đầy đam mê. Đây có thể là một người bạn cũ hoặc một đối tượng mới mà họ gặp trong chuyến phiêu lưu của mình. Dù thế nào đi nữa, tuổi Dần cũng cần phải mở lòng và đón nhận những tin vui liên tiếp trong chuyện tình cảm.

Đây là lúc tuổi Dần nên dũng cảm theo đuổi mục tiêu đã đặt ra và đừng chần chừ vì sợ bị tổn thương. Trong hành trình tình yêu này, con giáp này phải học cách đối xử với những "khuyết điểm" bằng thái độ bao dung, cởi mở và chân thành.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 6/12/2023, cảm xúc của tuổi Dậu lên xuống thất thường, ảnh hưởng tới khả năng tập trung, dễ xảy ra rủi ro. Nếu thiếu sự kiểm soát, thả trôi bản thân một cách tùy hứng thì con giáp này cũng có thể bỏ lỡ những cơ hội thăng tiến, phát triển tốt trong tương lai của mình.

Vận trình tình cảm cũng chẳng thuận lợi hơn. Trong tình yêu luôn cần sự tương tác từ hai phía, nếu chỉ có một bên nỗ lực thì chẳng thể bền vững được. Tuổi Dậu hãy nhớ, nếu bản mệnh chỉ biết nhận lấy mà không làm gì cả thì chẳng mấy chốc tình yêu sẽ lụi tàn theo thời gian.

Bù lại, vận trình tài lộc của tuổi Dậu khá may mắn. Các nguồn thu có dấu hiệu gia tăng, nhất là nguồn thu đến từ công việc phụ, kinh doanh tay trái, mang đến nhiều tiền bạc cho con giáp này, cuộc sống cũng nhờ vậy mà dễ thở hơn, không bị bó buộc hay áp lực nữa.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.