Đúng 12h trưa mai, thứ Tư (6/12/2023): 3 con giáp tài vận khởi sắc, chính thức thoát nghèo, gia nhập hội đại gia trăm tỷ

Tâm linh - Tử vi 05/12/2023 16:05

Đúng 12h ngày 6/12, 3 con giáp sau có số mệnh dát vàng, tiền của bạt ngàn, phú quý vinh hoa nhiều không kể hết.

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày 6/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất dù có nhiều chuyện buồn không thể kể được cùng ai, giờ đây đã có người san sẻ.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc có thêm người đồng hành, cố gắng cùng nhau xây dựng công việc thuận lợi.  

Tình cảm: Tình yêu có người san sẻ cùng nhau, cố gắng giành lấy những gì thuộc về. 

Tài lộc: Sử dụng đúng số tiền tiết kiệm vào công việc. 

Sức khoẻ: Thể thao là bộ môn đồi hỏi sự chăm chỉ, luyện tập thể chất hằng ngày.

Đúng 12h trưa mai, thứ Tư (6/12/2023): 3 con giáp tài vận khởi sắc, chính thức thoát nghèo, gia nhập hội đại gia trăm tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Không chỉ là người tự tin, quyết đoán và cá tính, người tuổi Dần còn khao khát tự do và đầy tò mò về những điều chưa biết. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng tuổi Dần là một trong những con giáp lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết.

Đúng 6/12, những người thuộc bản mệnh này sẽ cảm nhận được một nguồn năng lượng "bùng nổ mạnh mẽ" trong chuyện tình cảm. Đặc điểm tính cách của người tuổi Dần giúp họ được truyền cảm hứng để bắt tay vào một cuộc hành trình đầy đam mê. Đây có thể là một người bạn cũ hoặc một đối tượng mới mà họ gặp trong chuyến phiêu lưu của mình. Dù thế nào đi nữa, tuổi Dần cũng cần phải mở lòng và đón nhận những tin vui liên tiếp trong chuyện tình cảm.

Đây là lúc tuổi Dần nên dũng cảm theo đuổi mục tiêu đã đặt ra và đừng chần chừ vì sợ bị tổn thương. Trong hành trình tình yêu này, con giáp này phải học cách đối xử với những "khuyết điểm" bằng thái độ bao dung, cởi mở và chân thành.

Đúng 12h trưa mai, thứ Tư (6/12/2023): 3 con giáp tài vận khởi sắc, chính thức thoát nghèo, gia nhập hội đại gia trăm tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 6/12/2023, cảm xúc của tuổi Dậu lên xuống thất thường, ảnh hưởng tới khả năng tập trung, dễ xảy ra rủi ro. Nếu thiếu sự kiểm soát, thả trôi bản thân một cách tùy hứng thì con giáp này cũng có thể bỏ lỡ những cơ hội thăng tiến, phát triển tốt trong tương lai của mình.

Vận trình tình cảm cũng chẳng thuận lợi hơn. Trong tình yêu luôn cần sự tương tác từ hai phía, nếu chỉ có một bên nỗ lực thì chẳng thể bền vững được. Tuổi Dậu hãy nhớ, nếu bản mệnh chỉ biết nhận lấy mà không làm gì cả thì chẳng mấy chốc tình yêu sẽ lụi tàn theo thời gian.

Bù lại, vận trình tài lộc của tuổi Dậu khá may mắn. Các nguồn thu có dấu hiệu gia tăng, nhất là nguồn thu đến từ công việc phụ, kinh doanh tay trái, mang đến nhiều tiền bạc cho con giáp này, cuộc sống cũng nhờ vậy mà dễ thở hơn, không bị bó buộc hay áp lực nữa.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Đúng 12h trưa mai, thứ Tư (6/12/2023): 3 con giáp tài vận khởi sắc, chính thức thoát nghèo, gia nhập hội đại gia trăm tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày tới (6/12-11/12), 3 con giáp may mắn liên tục, vạn sự hanh thông, hốt trọn bạc vàng thiên hạ

Tử vi 5 ngày tới (6/12-11/12), 3 con giáp may mắn liên tục, vạn sự hanh thông, hốt trọn bạc vàng thiên hạ

Tử vi 5 ngày tới (6/12-11/12), 3 con giáp sau rũ bùn đứng dậy sáng lòa, phát tài phát lộc, mọi việc đều tiến triển rất thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 2 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 22 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 16 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực