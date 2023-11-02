Đúng 12h trưa mai, thứ Sáu 3/11/2023: 3 con giáp chuyển mình giàu có, đổi vận lên hương, hái trọn may mắn

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Sáu ngày 3/11/2023 mang lại niềm vui và sự dịu dàng tới cuộc sống của tuổi Mão. Hầu hết mọi mặt trong cuộc sống đều thuận lợi, đặc biệt là mặt tình cảm.

Về sức khỏe , tuổi Mão cũng cần cẩn thận, đặc biệt trong thời tiết giao mùa, khiến bản mệnh dễ cảm sốt, đau đầu, ho. Thói quen sống lành mạnh sẽ mang lại nhiều kết quả tốt và tích cực cho cuộc sống của bản mệnh.

Con giáp này có thể tìm thấy niềm vui và bình an bên cạnh những người bạn đáng tin cậy. Cuộc sống trôi qua một cách nhẹ nhàng, nhưng đây chắc chắn là quãng thời gian ý nghĩa.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi vui hôm nay ngày 3/11/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu phân chia công việc khá đồng đều khi bạn ở vai trò quản lí.

Công việc: Người tuổi Sửu được làm quản lí, phân chia công việc cụ thể, chi tiết đến từng người.

Tình cảm: Tình cảm cả hai phát triển nhiều hơn, dù chưa có nhiều quan điểm chung, nhưng bạn luôn biết cách chia sẻ cùng đối phương.

Tài lộc: Vận trình tài chính thay đổi, có nhiều bất ngờ.

Sức khoẻ: Tích cực trong suy nghĩ, không muốn sức khoẻ xuống dốc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng 3/11/2023 tuổi Dậu làm mọi việc đều vô cùng suôn sẻ. Không chỉ công việc thuận lợi, tuổi Dậu còn có khả năng nhận được một khoản tiền thưởng lớn bất ngờ. Nếu đang tích cóp để mua nhà hay mua xe, thì khả năng cao cuối năm này bạn sẽ đạt được như ý nguyện.

Nếu bạn đang nỗ lực cho công việc thì khả năng cao vận may sẽ gõ cửa ngay lập tức, bạn có thể sẽ được thăng chức hoặc tăng lương. Điều này là hoàn toàn xứng đáng với công sức mà bạn bỏ ra.

Đây cũng là con giáp đại diện cho sự mưu trí, dũng cảm, kiên cường và cần cù, vậy nên chỉ cần tận dụng cơ hội may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân phù trợ, công danh thuận lợi, làm ăn phát đạt.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.