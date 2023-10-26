Đúng 12h trưa mai, thứ Sáu (27/10/2023): 3 con giáp lộc tới tận cửa, tiền rơi trúng đầu, phất lên như diều gặp gió, thành công ở mọi khía cạnh

Tâm linh - Tử vi 26/10/2023 19:33

Theo tử vi tháng 10/2023, 3 con giáp sau có vận kim tiền, phát tài phát lộc chỉ trong nháy mắt, may mắn ai nhìn cũng phải ghen tỵ.

Tuổi Thân 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy thứ Sáu ngày 27/10/2023, công việc của Thìn tiến triển tích cực. Con giáp này có tính cách tuyệt vời, xởi lởi, nghiêm túc nên làm gì cũng nhanh gọn lẹ. Bản mệnh còn gặp được khách hàng dễ tính, mở rộng thêm mối quan hệ làm ăn.

Vận tài lộc của tuổi Thân cũng ổn. Tính cách phóng khoáng khiến bản mệnh gây được ấn tượng tốt. Con giáp này làm được nói được, chăm cày cuốc, hay được lộc bất ngờ, có thể thử may mắn để lấy lộc.

Về mặt tình cảm, tuổi Thân cũng đón nhận nhiều tin vui, may mắn. Người thân của bản mệnh đón nhận tin tốt liên quan đến sinh nở, di chuyển. Một số người nhận được lời mời ăn uống từ bạn bè, đừng từ chối.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Đúng 12h trưa mai, thứ Sáu (27/10/2023): 3 con giáp lộc tới tận cửa, tiền rơi trúng đầu, phất lên như diều gặp gió, thành công ở mọi khía cạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi vốn rất cởi mở và phóng khoáng nên xây dựng được cho mình những mối quan hệ chất lượng. Khả năng xã giao của bản mệnh được thể hiện rõ từ khi còn nhỏ. Khi trưởng thành khả năng ấy phát triển thành một công cụ giúp người tuổi Mùi kiếm được những khoản tiền khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Con giáp tuổi Mùi biết rằng muốn thành công thì không thể chỉ dựa trên sức mình mà còn phải dựa vào mối quan hệ với những người xung quanh. Trong xã hội ngày nay quan hệ xã giao thật sự rất quan trọng. Ai có nhiều mối quan hệ tốt thì công việc sẽ thuận lợi hơn.

Vì vậy, người tuổi Mùi luôn cố gắng xây dựng mối quan hệ thân thiết với mọi người xung quanh. Bản mệnh thường được người ta giới thiệu những cơ hội đáng quý nên việc kiếm tiền thuận lợi hơn nhiều.

Đúng 12h trưa mai, thứ Sáu (27/10/2023): 3 con giáp lộc tới tận cửa, tiền rơi trúng đầu, phất lên như diều gặp gió, thành công ở mọi khía cạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi ngày 27/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hòa nhập tốt, luôn cố gắng hoàn thiện kĩ năng.     

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay dù có nhiều thiếu sót, nhưng bạn luôn cố gắng hoàn thiện các kĩ năng của bản thân.    

Tình cảm: Người tuổi Dậu tình cảm ổn định, luôn cố gắng dành thời gian ở cạnh nhau khi có thời gian.

Tài lộc: Tài lộc vừa mới nở rộ, cố gắng giữ phong độ.

Sức khoẻ: Có áp lực lớn, thường mất ngủ. 

Đúng 12h trưa mai, thứ Sáu (27/10/2023): 3 con giáp lộc tới tận cửa, tiền rơi trúng đầu, phất lên như diều gặp gió, thành công ở mọi khía cạnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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