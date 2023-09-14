Đúng 12h trưa mai, thứ Sáu (15/9/2023): 3 con giáp bất ổn dồn dập, đen cả tình lẫn tiền, cần chú ý sức khỏe, đề phòng tai ương

Tâm linh - Tử vi 14/09/2023 16:35

Ngày mới 15/9, 3 con giáp sau liên tiếp gặp trục trặc trong công việc, hành động xốc nổi nên khó tránh khỏi phạm sai lầm.

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 15/9/2023, tuổi Mão dễ đánh mất bình tĩnh vì những sự cố liên tục xuất hiện trong công việc. Nguyên nhân là do con giáp này không suy nghĩ thấu đáo, làm việc tùy tiện, hành động xốc nổi nên khó tránh khỏi phạm sai lầm.

Bản mệnh cần tập trung hơn, làm việc theo đúng quy trình để hạn chế những sai sót vốn không đáng xảy ra. Bên cạnh đó tuổi Mão cũng nên cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân của mình, không nên để những yếu tố khác xung quanh ảnh hưởng tới công việc.

Vận trình tình cảm không có gì phải lo lắng. Đối phương cũng là nguồn động lực tinh thần quan trọng giúp bản mệnh vượt qua những thời điểm khó khăn như hiện tại. Hãy biết trân trọng hạnh phúc và may mắn mình đang có.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Đúng 12h trưa mai, thứ Sáu (15/9/2023): 3 con giáp bất ổn dồn dập, đen cả tình lẫn tiền, cần chú ý sức khỏe, đề phòng tai ương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Ngày mới 15/9 quả là một ngày không may mắn với tuổi Sửu khi liên tiếp gặp những trục trặc trong công việc. Dù bạn có cố gắng thế nào cũng không được cấp trên thừa nhận.

Bạn cảm thấy mình như con rối bị kẻ khác lợi dụng, sai khiến. Tuổi Sửu thấy chán nản, muốn từ bỏ công việc này nhưng lại chẳng có công việc nào phù hợp và thu nhập cao hơn.

Tiền bạc cũng vì thế mà hao hụt nhiều. Bạn không nhận được số tiền như dự tính nên có khoản cần đầu tư đã hứa hẹn bây giờ cũng không thể chi tiền. Bế tắc cả công việc kinh doanh bên ngoài khiến Sửu bị thua lỗ nghiêm trọng về tiền bạc.

Tình yêu lại càng thê thảm hơn khi xuất hiện người thứ ba chen vào mối quan hệ của hai người. Bạn rối bời và muốn chấm dứt tất cả.

Đúng 12h trưa mai, thứ Sáu (15/9/2023): 3 con giáp bất ổn dồn dập, đen cả tình lẫn tiền, cần chú ý sức khỏe, đề phòng tai ương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi ngày 15/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân khó chịu với những lỗi sai khi đã nhắc nhiều lần. 

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân đầu tiên cần điều chỉnh lại tâm lý khi làm tập thể, cố gắng thân thiện ngay khi có thể.  

Tình cảm: Trải qua những chuyện tình buồn, bạn không muốn bản thân tổn thương vì người khác lần nữa. 

Tài lộc: Vấn đề tiền bạc cần khắc phục ngay, chiêu đãi nhiều bạn bè tốn không ít kinh phí.

Sức khoẻ: Chuyến du lịch nghỉ dưỡng giúp bạn có thời gian nghỉ ngơi.  

Đúng 12h trưa mai, thứ Sáu (15/9/2023): 3 con giáp bất ổn dồn dập, đen cả tình lẫn tiền, cần chú ý sức khỏe, đề phòng tai ương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.  

Đúng 15h chiều mai, thứ Sáu (15/9/2023): 3 con giáp được Trời ban lộc lớn, đổi vận lên hương, giàu sang ít ai sánh bằng

Đúng 15h chiều mai, thứ Sáu (15/9/2023): 3 con giáp được Trời ban lộc lớn, đổi vận lên hương, giàu sang ít ai sánh bằng

Đúng chiều ngày 15/9, 3 con giáp sau sẽ có sự nghiệp suôn sẻ hơn, tài lộc dồi dào, vận may liên tiếp ập đến.

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