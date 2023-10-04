Đúng 12h trưa mai, thứ Năm (5/10/2023): 3 con giáp ăn nên làm ra, một bước lên mây, phát tài phát lộc

Tử vi ngày 5/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần đang làm việc chuyên nghiệp, được thể hiện rõ ràng qua kết quả nhận được.

Tình cảm: Bạn đang có người yêu hiểu rõ mình, luôn cùng bạn vượt qua giai đoạn khó khăn.

Công việc: Người tuổi Dần làm việc rất tỉnh táo, chuyên nghiệp, thông qua kết quả nhận được xứng đáng.

Tài lộc: Thành tựu công việc giúp bạn có phần thưởng lớn.

Sức khoẻ: Tinh thần thể thao luôn cho bạn một sức khoẻ tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu chính là con giáp luôn chăm chỉ hiền lành nhưng cũng yêu sự lãng mạn, nhưng sự lãng mạn của họ luôn mang màu sắc thực tế. Giống như việc họ có thể xoay chuyển tình thế và chăm chỉ làm việc để trở nên giàu có.

Những người tuổi Sửu chỉ cần chăm chỉ nỗ lực thì đây chính là khoảng thời gian may mắn giúp bạn phát tài phát lộc. Trên con đường kinh doanh người tuổi Sửu tìm được quý nhân chỉ lối đưa đường khiến họ tìm ra đường đi đúng đắn giúp họ càng ngày càng giàu có.

Về tình duyên nếu người tuổi Sửu còn độc thân thì thời gian này sẽ có cơ hội tìm được một nửa của mình. Nếu có đôi có cặp thì cuộc sống càng thêm phần viên mãn hạnh phúc, trong nhà có tin vui đưa tới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý có tầm nhìn tốt, tích cực thể hiện bản thân, có dũng khí đối mặt với các thử thách nên thành quả đạt được không nhỏ. Tý có khả năng chịu đựng căng thẳng rất tốt, dù có gặp phải những cú sốc ngoài đời và gặp phải chuyện buồn thì con giáp tuổi Tý cũng sẽ nhanh chóng tìm lại sự cân bằng, tự chữa lành các vết thương và tiếp tục nỗ lực vươn tới.

Ngày mới này, Tý nắm bắt cơ hội để thể hiện tham vọng của mình, con đường làm giàu trở nên suôn sẻ hơn, tài lộc đến như mưa, cuộc sống sung túc, quý nhân tấn tới.

Thời gian này, nếu biết nắm bắt cơ hội thì nhất định tài lộc tăng gấp trăm lần, có thể tậu nhà sang, xe xịn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.