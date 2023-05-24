Đúng 12h trưa mai, thứ Năm 25/5/2023: 3 con giáp công việc bế tắc, tin buồn tình duyên, tiền bạc hư hao

Tâm linh - Tử vi 24/05/2023 18:27

Tử vi ngày mai dự báo vận hạn 3 con giáp sau. Thế nhưng những con giáp này cần tự xốc dậy tinh thần cho mình, chớ nên nghĩ đến việc đầu hàng nghịch cảnh.

Tuổi Sửu 

Khó khăn chồng chất khó khăn nhưng con giáp tuổi Sửu đừng vì thế mà nản chí. Nhất là với những việc mới bắt tay vào làm thì tất nhiên sẽ có nhiều vướng mắc, hãy từ tốn xử lý từng vấn đề một bạn nhé.

Thương Quan xuất hiện đầu tuần có thể làm hỏng một số kế hoạch của bạn nhưng chớ nên tiêu cực. Đó cũng là lời cảnh báo để bạn làm mọi thứ cẩn thận hơn, chu đáo hơn cho những lần tiếp theo.

Tình cảm là một trong những vấn đề khó dự đoán, cho dù khi bạn hết lòng cũng chưa hẳn đạt được kết quả như ý, vì thế, bản mệnh đừng vì thế mà quá thất vọng và trở nên bi quan nhé. Còn với những ai đã có đôi, có cặp nên tránh tình trạng đứng núi này trông núi nọ kẻo cuối cùng bạn sẽ phải hối hận vì sự bồng bột của mình đấy nhé.

Ngũ Quỷ Hung tinh cho thấy có điềm gây hại sức khỏe của bản mệnh. Có thể vì bạn tập trung cho công việc suốt thời gian dài vừa qua mà quên dành thời gian để chăm sóc bản thân. Hãy nghỉ ngơi, giữ sức nếu cần thiết bạn nhé.

Đúng 12h trưa mai, thứ Năm 25/5/2023: 3 con giáp công việc bế tắc, tin buồn tình duyên, tiền bạc hư hao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Thực chất người tuổi Thân có trái tim vô cùng yếu đối. Cho dù là cuộc sống hay trong công việc, người tuổi Thân cũng thường suy nghĩ nhiều, thường gặp phải những chuyện rắc rối khó có thể giải quyết được.

Có nhiều khi người tuổi Thân sẽ cố gắng giải quyết mọi việc bằng chính sức của mình. Bản mệnh muốn mình trở thành một người độc lộc, vì thế mà Thân ít khi chủ động nhờ vả người khác giúp đỡ mình. Thế nhưng điều này sẽ khiến Thân cảm thấy rất mệt mỏi.

Về mặt tinh thần, người tuổi Thân không muốn mình là một người cô đơn. Vì vậy bản mệnh sẽ rất chăm chỉ kết bạn, hi vọng có thể tìm được một người thực sự hiểu mình, một người lắng nghe mình và có thể đưa cho mình phương hướng giải quyết mọi chuyện.

Một khi đã tìm được người như vậy, người tuổi Thân sẽ vô cùng thận trọng người đó và không bao giờ nghĩ đến việc phản bội.

Nhờ cảm nhận được tình cảm của người tuổi Thân mà những người xung quanh sẽ luôn yêu quý bản mệnh, sẵn sàng là quý nhân trợ giúp mỗi khi Thân gặp khó khăn.

Đúng 12h trưa mai, thứ Năm 25/5/2023: 3 con giáp công việc bế tắc, tin buồn tình duyên, tiền bạc hư hao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Năm ngày 25/5/2023 hôm nay, tuổi Tuất khó có thể hoàn thành những mục tiêu đã đặt ra. Kẻ xấu luôn nhăm nhe tìm cách chọc gậy bánh xe, khiến bản mệnh tốn nhiều thời gian giải quyết các rắc rối.

Người làm ăn kinh doanh khó thu được một khoản lời lãi lý tưởng. Có thể bản mệnh sẽ phải chịu sự cạnh tranh gay gắt đến từ đối thủ hoặc con đường bản mệnh đi đã trở thành lối mòn nhàm chán, không thu hút được những khách hàng mới.

Bên cạnh đó, để phát triển nhanh chóng và bền vững, con giáp này hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu từ trước tới nay của mình để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn. Có thể ban đầu bản mệnh sẽ thấy bối rối, song dần dần bản mệnh sẽ tìm được guồng quay của mình.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần

Đúng 12h trưa mai, thứ Năm 25/5/2023: 3 con giáp công việc bế tắc, tin buồn tình duyên, tiền bạc hư hao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 55 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 1 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả