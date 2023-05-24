Đúng 12h trưa mai, thứ Năm 25/5/2023: 3 con giáp công việc bế tắc, tin buồn tình duyên, tiền bạc hư hao

Khó khăn chồng chất khó khăn nhưng con giáp tuổi Sửu đừng vì thế mà nản chí. Nhất là với những việc mới bắt tay vào làm thì tất nhiên sẽ có nhiều vướng mắc, hãy từ tốn xử lý từng vấn đề một bạn nhé.

Tình cảm là một trong những vấn đề khó dự đoán, cho dù khi bạn hết lòng cũng chưa hẳn đạt được kết quả như ý, vì thế, bản mệnh đừng vì thế mà quá thất vọng và trở nên bi quan nhé. Còn với những ai đã có đôi, có cặp nên tránh tình trạng đứng núi này trông núi nọ kẻo cuối cùng bạn sẽ phải hối hận vì sự bồng bột của mình đấy nhé.

Thương Quan xuất hiện đầu tuần có thể làm hỏng một số kế hoạch của bạn nhưng chớ nên tiêu cực. Đó cũng là lời cảnh báo để bạn làm mọi thứ cẩn thận hơn, chu đáo hơn cho những lần tiếp theo.

Ngũ Quỷ Hung tinh cho thấy có điềm gây hại sức khỏe của bản mệnh. Có thể vì bạn tập trung cho công việc suốt thời gian dài vừa qua mà quên dành thời gian để chăm sóc bản thân. Hãy nghỉ ngơi, giữ sức nếu cần thiết bạn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thực chất người tuổi Thân có trái tim vô cùng yếu đối. Cho dù là cuộc sống hay trong công việc, người tuổi Thân cũng thường suy nghĩ nhiều, thường gặp phải những chuyện rắc rối khó có thể giải quyết được.

Có nhiều khi người tuổi Thân sẽ cố gắng giải quyết mọi việc bằng chính sức của mình. Bản mệnh muốn mình trở thành một người độc lộc, vì thế mà Thân ít khi chủ động nhờ vả người khác giúp đỡ mình. Thế nhưng điều này sẽ khiến Thân cảm thấy rất mệt mỏi.

Về mặt tinh thần, người tuổi Thân không muốn mình là một người cô đơn. Vì vậy bản mệnh sẽ rất chăm chỉ kết bạn, hi vọng có thể tìm được một người thực sự hiểu mình, một người lắng nghe mình và có thể đưa cho mình phương hướng giải quyết mọi chuyện.

Một khi đã tìm được người như vậy, người tuổi Thân sẽ vô cùng thận trọng người đó và không bao giờ nghĩ đến việc phản bội.

Nhờ cảm nhận được tình cảm của người tuổi Thân mà những người xung quanh sẽ luôn yêu quý bản mệnh, sẵn sàng là quý nhân trợ giúp mỗi khi Thân gặp khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Năm ngày 25/5/2023 hôm nay, tuổi Tuất khó có thể hoàn thành những mục tiêu đã đặt ra. Kẻ xấu luôn nhăm nhe tìm cách chọc gậy bánh xe, khiến bản mệnh tốn nhiều thời gian giải quyết các rắc rối.

Người làm ăn kinh doanh khó thu được một khoản lời lãi lý tưởng. Có thể bản mệnh sẽ phải chịu sự cạnh tranh gay gắt đến từ đối thủ hoặc con đường bản mệnh đi đã trở thành lối mòn nhàm chán, không thu hút được những khách hàng mới.

Bên cạnh đó, để phát triển nhanh chóng và bền vững, con giáp này hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu từ trước tới nay của mình để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn. Có thể ban đầu bản mệnh sẽ thấy bối rối, song dần dần bản mệnh sẽ tìm được guồng quay của mình.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm