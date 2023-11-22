Đúng 12h trưa mai, thứ Năm (23/11/2023): 3 con giáp vận may chói ngời, bội thu tài lộc, đi đâu cũng được quý nhân hỗ trợ

Tử vi ngày 23/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi luôn hết mình trong tình yêu, luôn yêu cầu cao với những lựa chọn của bản thân.

Tình cảm: Người tuổi Hợi có góc nhìn mới về tình yêu, bạn luôn chia sẻ cùng đối tác những quan điểm của cá nhân.

Công việc: Người tuổi Hợi đang học hỏi cách sử dụng công nghệ mới, luôn mang nhiều năng lượng tươi mới vào công việc.

Tài lộc: Nguồn thu nhập hiện nay đang có những thay đổi tích cực, bạn cố gắng củng cố tài chính khi có mục tiêu rõ ràng.

Sức khoẻ:Áp lực công việc làm cho bạn cảm thấy không có nhiều động lực làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu trong tháng 11/2023 này tinh thần phấn khởi vì những tin mừng đưa tới. Vận may trong sự nghiệp không bị cản trở, họ giải quyết mọi việc một cách bình tĩnh và chín chắn, làm việc chăm chỉ và đúc kết kinh nghiệm. Người tuổi Sửu thường có tính cách nhiệt tình phóng khoáng, trưởng thành và trầm ổn. Họ sở hữu một năng lực phân tích vấn đề mạnh mẽ.

Đối với mọi thứ xung quanh tuổi Sửu giữ thái độ lạc quan, biết chăm lo cho cuộc sống của mình. Với họ cuộc sống bình an, suôn sẻ luôn mang đến những năng lượng tích cực.

Đúng 23/11/2023, người tuổi Sửu được dự đoán sẽ thay đổi cục diện sự nghiệp của mình. Trong tương lai tài lộc của tuổi Ngọ dồi dào, cuộc sống bình an vô sự, chuyện tình cảm tốt. Tuy nhiên, lời khuyên cho tuổi Sửu là nên tránh xa những nguồn năng lượng tiêu cực để tránh bị ảnh hưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Năm ngày 23/11/2023, tuổi Tuất có tính cách đa nghi và khó tin tưởng người khác. Do đó, phải tự mình đối mặt với mọi thách thức và không dựa vào sự giúp đỡ của ai khác. Hiện tại, bản mệnh cảm thấy rằng sự phát triển trong sự nghiệp của mình chưa rõ ràng.

Trong lĩnh vực kinh doanh, tuổi Tuất cần phải tự mình chăm chỉ và chiến đấu để bảo vệ quyền lợi của mình. Có thể con giáp này sẽ đối mặt với cạnh tranh gay gắt hoặc những người cố ý gây trở ngại, khiến cho kế hoạch gặp khó khăn.

Nếu bản mệnh đang có ý định xuất hành ngày hôm nay, nên hướng về phía Tây Nam để gặp Hỷ thần và Tài thần, điều này có thể giúp làm cho công việc diễn ra một cách suôn sẻ và thuận lợi hơn.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.