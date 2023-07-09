Đúng 12h trưa mai, thứ Hai (10/7/2023): 3 con giáp ngồi không cũng dính họa, bị tiểu nhân quấy phá, tung lời đồn thất thiệt, nên đề phòng những điều sau

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Hai ngày 10/7/2023 hôm nay, tuổi Mùi dễ gặp trục trặc trong công việc. Khi xảy ra bất đồng ý kiến với đồng nghiệp hoặc bạn bè, bản mệnh cần chú ý giữ bình tĩnh và nêu rõ quan điểm của mình.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày tốt mọi việc trừ những việc động thổ. Vì thế, bản mệnh có thể lên kế hoạch thực hiện công việc phù hợp để quá trình làm việc gặp được nhiều may mắn, gặt hái thành công.

Con giáp này cũng cần chú ý không nên xử lý công việc trong trạng thái kích động, thiếu lý trí, bởi như vậy rất dễ mắc phải lỗi sai. Đồng thời, có thể đây cũng chính là nguyên nhân khiến bản mệnh và mọi người không cùng chung quan điểm.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đây là một tháng nhiều thăng trầm với người tuổi Thìn. Vận trình nhiều hung hiểm, cần hết sức thận trọng. Nhiều hung tinh chiếu mệnh gây không ít áp lực cho con giáp này, đặc biệt là họa thị phi có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Bạn cần phải kiểm soát cảm xúc của mình thật tốt, giữ các mối quan hệ xã giao hòa hảo.

Công việc xuất hiện nhiều vấn đề bất cập. Việc kiếm tiền trong tháng cũng rơi vào bế tắc, có dấu hiệu mất mát nên phải quản lý tiền bạc thật kỹ. Tháng này bạn nên tập trung vào công việc chính, không nên làm thêm nhiều vì lợi bất cập hại.

Phương diện tình cảm của tuổi Thìn trong tháng này vẫn chưa đâu vào đâu. Tháng này còn có sao Thái m chủ về nhân duyên xuất hiện, vận đào hoa của nữ mệnh có phần khởi sắc hơn nam mệnh. Dù vậy, bản mệnh dễ rơi vào cảnh "lắm mối tối nằm không", nhiều người theo đuổi nhưng cuối cùng vẫn lẻ loi đơn bóng.

Hung vận lớn khiến tình trạng sức khỏe của tuổi Thìn trong tháng này không được tốt, chớ nên chủ quan với những tín hiệu bất thường mà cơ thể phát ra. Nguyên nhân chủ yếu là do áp lực tinh thần, lúc này bản mệnh nên tăng cường tập luyện thể dục thể thao, ăn uống đủ chất, ngủ nghỉ đúng giờ nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 10/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi háo thắng, sẽ còn gặp cản trở.

Công việc: Người tuổi Hợi trong công việc cần tỉ mỉ và cẩn thận, đừng để sai lầm không mong đợi xảy ra.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn luôn có cách làm cho người đối diện yêu thích, cưng chiều bạn.

Tài lộc: Về mặt tài chính, thu nhập cải thiện mỗi ngày, bạn luôn cố gắng học hỏi và làm việc tích cực.

Sức khoẻ: Tự giác rèn luyện thể thao mỗi sáng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.