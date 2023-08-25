Đúng 12h trưa mai, thứ Bảy (26/8/2023): 3 con giáp qua cơn bĩ cực, làm một hưởng mười, đời phất lên hương, phú quý chạm nóc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 25/08/2023 21:35

3 con giáp này đã qua giai đoạn gian khổ, bắt đầu thời kỳ an nhàn sung sướng.

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 26/8/2023, công việc tuổi Dần dễ thở hơn. Bản mệnh nói được làm được, có uy quyền và có tiếng nói ở cơ quan, năng lực tốt nên được cấp trên tin tưởng nhiều hơn. Chỉ cần chú ý đừng nói năng sỗ sàng hay kênh kiệu là vận may sẽ tìm tới.

Vận tài chính của tuổi Dần cũng thuận lợi. Nhờ tài ăn nói khéo léo và giỏi xoay chuyển tình thế nên tiền bạc không có trục trặc. Có thể nay con giáp này sẽ được nhờ một ai đó hoặc được người quen trả nợ, cho tiền.

Ngược lại vận trình tình cảm lại có phần ảm đạm. Tuổi Dần tốt nhất là không xen vào chuyện của ai hết, cứ im lặng thì hơn. Những người đang ở chung với cha mẹ chồng thì chớ nóng tính, nên cư xử khéo léo một chút cho gia đình yên ổn.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Đúng 12h trưa mai, thứ Bảy (26/8/2023): 3 con giáp qua cơn bĩ cực, làm một hưởng mười, đời phất lên hương, phú quý chạm nóc không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Cát tinh che chở cho con đường tài lộc của người tuổi Tuất, giúp bạn có một túi tiền dư dả thoải mái chi tiêu. Đặc biệt là người làm các công việc tự do có thể nhận được khoản thù lao xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, bạn có thể xem xét đưa ra các quyết định mở rộng kinh doanh trong thời điểm cuối tuần này. Hãy tin tưởng hơn nữa vào những suy đoán của mình, dù sẽ phải hơi vất vả, tất bật một chút, song bạn có thể nắm trong tay những cơ hội đáng quý.

Phương diện tình cảm của con giáp này cũng khá hài hòa, êm ấm. Bạn nhận ra ai là người luôn âm thầm quan tâm, chăm sóc cho mình trong suốt thời gian qua. Bạn rất cảm động trước tấm lòng của đối phương và có thể cho người đó cơ hội.

Đúng 12h trưa mai, thứ Bảy (26/8/2023): 3 con giáp qua cơn bĩ cực, làm một hưởng mười, đời phất lên hương, phú quý chạm nóc không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi hôm nay ngày 26/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hôm nay tập trung vào nhiều vấn, khá bận rộn với công việc hiện tại.

Công việc: Hôm nay, người tuổi Dậu cần tập trung vào những vấn đề quan trọng. đừng để người khác làm bạn cảm thấy mệt mỏi.

Tình cảm: Trong tình yêu, cả hai đã có những thay đổi lớn lao, tình cảm luôn được chia sẻ đúng người, đúng nơi đúng chỗ.

Tài lộc: Tài chính đúng nơi, chi tiêu đúng chỗ không để tiền bạc mất mát.

Sức khỏe: Duy trì thói quen lành mạnh, được nhiều người yêu mến. 

Đúng 12h trưa mai, thứ Bảy (26/8/2023): 3 con giáp qua cơn bĩ cực, làm một hưởng mười, đời phất lên hương, phú quý chạm nóc không ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi ngày 26/8/2023 của 12 con giáp: Dậu tình duyên lận đận, Tuất có vận kim tiền, Tý tràn đầy cảm hứng

Tử vi ngày 26/8/2023 của 12 con giáp: Dậu tình duyên lận đận, Tuất có vận kim tiền, Tý tràn đầy cảm hứng

3 con giáp này gặp nhiều biến động vào cuối tuần, công việc trì trệ, khó hoàn thành đúng tiến độ đặt ra.

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