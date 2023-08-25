Đúng 12h trưa mai, thứ Bảy (26/8/2023): 3 con giáp có căn phú quý, đỏ cả tình lẫn tiền, hoan hỷ đón lộc, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 25/08/2023 19:47

Vận trình tài lộc của 3 con giáp này khá ổn định, mức thu nhập tốt nên gần như không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc.

Tuổi Ngọ 

Cát tinh giúp cho người tuổi Ngọ thêm tự tin và may mắn trong công việc. Bạn làm gì cũng có bóng dáng của quý nhân dẫn đường chỉ lối, vì vậy hãy cứ cần kiệm liêm chính, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ thì không ai có thể hạ bệ bạn được.

Trên phương diện tài lộc, con giáp này khá hài lòng khi bản thân có thể tự làm ra tiền, không để người thân phải khổ. May mắn còn tìm đến khi nhiều người còn được lộc ăn uống từ những người không mấy thân quen, thậm chí bạn còn gặp được những đối tác phù hợp ở trên bàn tiệc.

Đường tình duyên cũng có những dấu hiệu phát triển tích cực khi người độc thân có duyên lành tìm đến mà không hề hay biết.

Nụ cười của bạn giống như ánh nắng có thể khiến ai đó rung động trong thời điểm cuối tuần này, do đó nếu có ai chủ động tiếp xúc với bạn thì hãy cứ tự nhiên trò chuyện với đối phương nhé.

Đúng 12h trưa mai, thứ Bảy (26/8/2023): 3 con giáp có căn phú quý, đỏ cả tình lẫn tiền, hoan hỷ đón lộc, giàu có bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Công việc: Hôm nay thời cơ thuận lợi, những công việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá rất có lợi cho bản mệnh.

Tình duyên: Những điều tốt đẹp đang thể hiện trong mối quan hệ tình cảm của con giáp tuổi Mão có được là nhờ Tam Hợp che chở.

Sức khỏe: Thời gian gần đây bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến răng miệng.

Tài chính: Thủy - Mộc xung khắc khuyên bản mệnh nên xem xét lại kế hoạch tài chính của mình.

Giờ tốt trong ngày: 14h - 16h

Đúng 12h trưa mai, thứ Bảy (26/8/2023): 3 con giáp có căn phú quý, đỏ cả tình lẫn tiền, hoan hỷ đón lộc, giàu có bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 26/8/2023 hôm nay, tuổi Mùi có một ngày làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Đường công danh sự nghiệp cũng tiến triển rất tốt. Con giáp này nên tranh thủ tập trung giải quyết nhanh chóng những vấn đề tồn đọng.

Vận tài lộc của bản mệnh khá ổn định. Mức thu nhập tốt nên con giáp này gần như không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc. Tự tin về tài chính nên tuổi Mùi dẫu có gặp phải chuyện gì cũng dễ dàng xoay sở hơn.

Con giáp này nên quan tâm hơn tới sức khỏe của mình. Dù công việc bận rộn nhưng cũng đừng quên nghỉ ngơi, thư giãn. Tuổi Mùi có thể chọn một bộ môn thể thao yêu thích nào đó hoặc vận động nhẹ nhàng tại nhà để giải tỏa căng thẳng, áp lực.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tỵ

Đúng 12h trưa mai, thứ Bảy (26/8/2023): 3 con giáp có căn phú quý, đỏ cả tình lẫn tiền, hoan hỷ đón lộc, giàu có bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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