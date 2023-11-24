Đúng 12h trưa mai, thứ Bảy (25/11/2023): 3 con giáp hốt lộc cú chót, tiền bạc phủ phê, số mệnh vàng 10, phất lên giàu khủng

Người tuổi Mão có trái tim nhân hậu, luôn để tại ấn tượng tốt cho những người xung quanh. Sự nghiệp của con giáp này trong thời gian tới sẽ có bước tiến rõ rệt. Bản mệnh vượt qua khó khăn, tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm và kiếm được số tiền lớn hơn.

Tử vi thứ Bảy 25/11/2023, tuổi Mão có cơ hội mới, bước vào giai đoạn hoàng kim của sự nghiệp. Con giáp này thể hiện được năng lực vượt trội, được quý nhân giúp đỡ hết mình trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi thứ Bảy 25/11/2023 cho thấy người tuổi Thìn hôm nay nguồn tài lộc chưa có nhiều, bạn cố gắng rất nhiều.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc bạn rất chăm chỉ, làm việc từng ý nhỏ, kiểm tra cẩn thận mỗi khi bàn giao.

Tình cảm: Tình cảm đôi lúc làm bạn cảm thấy không còn vui, khi cả hai không tiếng nói chung.

Tài lộc: Hằng ngày thu chi không cẩn thận, dễ mất mát.

Sức khoẻ: Răng thường bị đau, nên thăm khám chuyên gia đúng thời kỳ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi thứ Bảy 25/11/2023, công việc của tuổi Tỵ sa sút. Nếu không hành động thận trọng thì có thể sẽ phải chịu hậu quả do mình gây ra. Đi làm hay mua bán gì cũng đừng cứng đầu tranh luận với người khác, đừng tin người quá vội kẻo có ngày người ta lừa mà không biết.

Vận trình tài lộc cũng không có sự tăng tiến. Con giáp này vẫn an phận một chỗ với công việc chính và nguồn thu từ lương. Lúc khó khăn không kiếm ra người để giúp đỡ, việc gì cũng phải tự bươn chải, xoay xở một mình rất vất vả.

May mắn là trên phương diện tình cảm, tuổi Thìn đón nhận nhiều hạnh phúc từ gia đình nhỏ của mình. Đôi lúc bản mệnh không cần cưỡng cầu gì đâu xa, chỉ cần người thân vẫn khỏe mạnh, no ấm, vui vẻ là đã may mắn hơn bao người.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.