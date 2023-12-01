Đúng 12h trưa mai, thứ Bảy (2/12/2023): 3 con giáp phát tài bất ngờ, giàu sang vạn lần, vàng bạc vô số kể, túi tiền đầy mãi không vơi

Tâm linh - Tử vi 01/12/2023 20:45

Đúng 12h ngày 2/12, 3 con giáp sau có thể đón nhận vận may rực rỡ, lộc đổ dồn về căng túi, cuộc sống viên mãn không ai sánh bằng.

Tuổi Mùi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 2/12/2023, tuổi Mùi nhận được sự ủng hộ, yêu mến của mọi người. May mắn hơn, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Quý nhân sẽ chỉ ra cho bản mệnh những định hướng đúng đắn cho tương lai.

Việc làm ăn cũng phát triển thuận lợi khi bản mệnh tìm ra định hướng phù hợp cho bản thân. Tất nhiên, khi mới bắt đầu thì mọi việc không thể thuận lợi ngay được, song chỉ cần tin tưởng vào bản thân và cố gắng không ngừng, bản mệnh sẽ nhanh chóng nhận thấy hiệu quả công việc.

Tiếc rằng quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không mấy êm đềm. Có lẽ bản mệnh đã quá tập trung vào sự nghiệp mà quên mất quan tâm đến nửa kia cũng như gia đình mình. Con giáp này nên tìm cách cân bằng cuộc sống của mình, không phải lúc nào cố gắng kiếm tiền đã tốt.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Đúng 12h trưa mai, thứ Bảy (2/12/2023): 3 con giáp phát tài bất ngờ, giàu sang vạn lần, vàng bạc vô số kể, túi tiền đầy mãi không vơi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần khá ổn định, chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm cũng như tính kỷ luật cao. Bản mệnh thường thực tế và hướng tới kết quả.

Trong tháng 12 này, người tuổi Dần sẽ chào đón sự xuất hiện của những quý nhân, giúp cho công việc, tiền bạc của bản mệnh đều phát triển hơn. Tính cách của bản mệnh cứng rắn và quyết đoán. Đây là đức tính được những quý nhân coi trọng.

Quý nhân của con giáp tuổi Dần trong tháng này có thể là người đàn anh, đàn chị có kinh nghiệp, đã đạt được thành công trong sự nghiệp hoặc cũng có thể là người cùng chí hướng với bản mệnh. Cuộc sống của người tuổi Dần nhìn chung có nhiều tích cực. Đây cũng là thời điểm bản mệnh có thể cân nhắc, dũng cảm, kiên trì thực hiện những bước đi tiếp theo trong mục tiêu của mình.

Đúng 12h trưa mai, thứ Bảy (2/12/2023): 3 con giáp phát tài bất ngờ, giàu sang vạn lần, vàng bạc vô số kể, túi tiền đầy mãi không vơi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi ngày 2/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu thích công việc có nhiều ảnh hưởng cộng đồng.     

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay làm nhiều việc có ích cho cộng đồng.

Tình cảm: Người tuổi Dậu chia sẻ ít với người yêu hiện tại, thường muốn một mình.

Tài lộc: Tài lộc không cần nhiều, cố gắng cải thiện nhanh chóng.

Sức khoẻ: Giữ cơ thể ấm, đừng uống nhiều nước lạnh.    

Đúng 12h trưa mai, thứ Bảy (2/12/2023): 3 con giáp phát tài bất ngờ, giàu sang vạn lần, vàng bạc vô số kể, túi tiền đầy mãi không vơi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng hai ngày 2/12 và 3/12: 3 con giáp lộc đỏ rực rỡ, gặp thời vượng phát, lắm tiền nhiều của, bỏ túi một khoản kếch xù

Đúng hai ngày 2/12 và 3/12: 3 con giáp lộc đỏ rực rỡ, gặp thời vượng phát, lắm tiền nhiều của, bỏ túi một khoản kếch xù

Đúng hai ngày 2/12 và 3/12, 3 con giáp sau đỉnh cao giàu sang, đếm tiền không xuể, càng chăm chỉ thì càng phát tài.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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