Đúng 12h trưa mai, thứ Bảy (16/12/2023): 3 con giáp mệnh son số đỏ, vận may tới tấp, tiền bạc rủng rỉnh, đón Tết đầm ấm no đủ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Bảy ngày 16/12/2023, tuổi Thìn gặp rất nhiều ý kiến trái chiều cho một quyết định trong công việc. Tuy nhiên, con giáp này hãy lắng nghe bằng thái độ bao dung và tôn trọng, có thể bản mệnh sẽ nhận được những phản hồi tốt hơn mình nghĩ.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này có thể mở lòng, tương tác, tuy nhiên hãy chín chắn hơn. Đôi khi bản mệnh xử lý một cách cảm xúc quá sẽ không hoàn toàn tốt như những gì bản mệnh nghĩ đâu. Dù tin tưởng ai đó nhưng trong các quyết định quan trọng vẫn cần cân nhắc nhiều hơn nữa.

Thay vì luôn cảm thấy tự ti, tuổi Thìn nên học cách tiếp nhận lời khen từ những người xung quanh. Cho dù một lời khen nhỏ thôi nhưng cũng giúp bản mệnh nhìn ra thế mạnh của mình để có thể tập trung trong thời gian tới.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có quý nhân bên cạnh, tạo điều kiện khắc phục khó khăn, tìm thêm nhiều cơ hội phát triển. Trong thời gian tới, bản mệnh không thể tránh khỏi việc đối mặt với thử thách nhưng đó cũng là cơ hội giúp tuổi Thân bứt phá, vươn lên một tầm cao mới với tiền của dồi dào hơn.

Con đường tình duyên của người tuổi Thân thăng hoa. Người đang độc thân có thể tìm được đối tượng như ý, sớm có hỷ tín. Người đã có gia đình có thể đón chào thêm thành viên mới, cuộc sống thêm viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 16/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ dễ nổi nóng với người thân bên cạnh.

Công Việc: Ngày hôm nay, người tuổi Tỵ trong công việc có chút nóng nảy, làm việc nên học cách kiềm chế.

Tình Cảm: Trong tình yêu, bạn không phải là người muốn chia sẻ tình cảm, luôn có chút kiểm soát với người mình yêu.

Tài Lộc: Về mặt tài chính, tài chính đang đủ đầy, giúp bạn khéo léo có được những món hàng yêu mến.

Sức Khoẻ: Để duy trì trạng thái tốt, chú ý chăm lo bản thân thật tốt.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.